En medio del aumento de hechos violentos en comunidades educativas, Trinidad Steinert, lideró el anuncio de nuevas medidas del Ejecutivo.

AGENCIA UNO.

El Gobierno anunció que reforzó su estrategia de seguridad tras una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a autoridades policiales en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

En el encuentro participaron representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), además del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina. La instancia tuvo como foco principal el plan de “recuperación de espacios públicos”, orientado a enfrentar la presencia de organizaciones criminales en distintos territorios.

“Estamos actuando”: ministra de Seguridad anuncia refuerzo policial en colegios

Uno de los temas prioritarios abordados por la autoridad fue el aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales, fenómeno que ha marcado la agenda de seguridad en las últimas semanas.

En relación a esto, la ministra detalló que se implementarán medidas concretas, entre ellas “una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición”.

Sin embargo, precisó que no se entregarán detalles específicos sobre los establecimientos: “No vamos a decir cuáles son por razones obvias también de seguridad, no podemos exponer. Hay cosas que nosotros no podemos comunicar, pero sí estamos actuando”.

Asimismo, reafirmó el trabajo legislativo en curso, indicando que existen proyectos para “agravar las penas establecidas en el artículo 12 del Código Penal” en casos de delitos que afecten a comunidades educativas.

Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno se encuentra el plan Escuelas Protegidas, que contempla acciones como la revisión de mochilas, el fortalecimiento de atribuciones disciplinarias para docentes y la prohibición de elementos que dificulten la identificación de estudiantes, como capuchas o pasamontañas.

Finalmente, la ministra de Seguridad hizo un balance del primer mes de gestión en materia de seguridad, destacando el despliegue territorial de las autoridades. “La sensación es seguir trabajando en terreno y seguir recuperando terreno”, concluyó.