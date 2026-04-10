Violencia escolar: 89% apoya sanciones más severas y 75% está a favor de negar gratuidad a condenados

La encuesta Black & White abordó la percepción de la ciudadanía sobre la violencia escolar, donde la gran mayoría (77%) tiene temor a que sus hijos sean víctimas de estos episodios.

Este viernes se publicó la nueva edición de la encuesta Black & White, donde abordó la violencia escolar que ha encendido la preocupación en las autoridades y en la ciudadanía.

Lo anterior, a raíz del ataque de un estudiante al interior de un colegio de Calama, el cual dejó a una inspectora fallecida y cuatro personas heridas.

Sumado a ello, en las últimas semanas se han registrado nuevos hechos violentos dentro de recintos educacionales y diferentes amenazas de tiroteo.

En este marco, se ha abierto el debate en torno a las medidas para fortalecer la seguridad en estos espacios y al endurecimiento de sanciones para alumnos.

Black & White: Violencia escolar y la percepción de la ciudadanía

La gran mayoría (73%) considera que, en los últimos tres meses, la violencia en etapa escolar ha incrementado, cuya proporción aumenta entre mujeres.

De acuerdo al sondeo, la gran mayoría (77%) de los encuestados tiene temor a que sus hijos sufran un episodio de violencia en su establecimiento educacional.

Respecto a las medidas que contemplan los proyectos de ley que ha anunciado el Gobierno, la mayoría está de acuerdo con todas: sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, asistentes o docentes (89%), que escolares deban estar a rostro descubierto (88%), empoderar a los docentes para poner orden (80%), sanciones por interrupción de clases (77%), permitir revisión de mochilas (77%), e inhabilidad para acceder a la gratuidad (75%).

En cuanto a cuál sería la medida más efectiva para enfrentar esta problemática, la mayoría (55%) considera que es sancionar con mayor severidad los delitos en los espacios escolares.

Sobre las razones por las que las personas estiman que ha aumentado la violencia, la mayoría piensa que todos estos motivos influyen: falta de control de los padres, falta de disciplina en los establecimientos y la sociedad, influencia de redes sociales y casos en otras partes del mundo, y permisividad política frente a la violencia en los colegios emblemático.