Steinert no sale de la polémica: recriminaciones transversales y falta de “señales” en seguridad la mantienen al borde de una interpelación

“Es cada vez más inevitable una interpelación a la señora Steinert. Es un tema ineludible poder conocer las medidas concretas, el plan concreto”, dice el diputado Araya, de la Comisión de Seguridad.

“Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”. Esas fueron las palabras del senador Rodolfo Carter (IND-REP), luego de que la Comisión de Seguridad del Senado recibiera la noticia de que la ministra Trinidad Steinert no iba a presentarse a la sesión en que se revisaría el proyecto de modernización de la carrera funcionaria de Carabineros.

Las palabras de Carter —que fue encargado del área programática de seguridad en la campaña presidencial de Kast— sorprendieron no sólo al oficialismo, sino que también a la oposición que ya ha mantenido una actitud crítica respecto al desempeño de Steinert en el cargo.

Si bien Steinert envió un oficio excusándose por su inasistencia, tampoco llegó el subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, quien ya había vivido una tensa situación el lunes en la Cámara de Diputados cuando no se le dejó ingresar a la Comisión de Seguridad para defender el proyecto que sanciona los “turbazos”, presentado por parlamentarios de Chile Vamos.

Pese a que el presidente de la comisión, Cristián Araya (REP), pidió la unanimidad en seis ocasiones para que Jouannet entrara a la sala, el jefe de la bancada PS, Raúl Leiva, se negó a dar la unanimidad al constatar que Steinert —citada para la sesión— no llegó.

La sensación, aseguran fuentes de la Cámara y el Senado, es que la molestia con la gestión del Ministerio de Seguridad ha ido en aumento con el correr de las semanas. La escasa presencia de la ministra en el Congreso y la falta de “señales” en torno a medidas de seguridad son algunos de los cuestionamientos que se plantean.

Algo de eso sucedió ayer en el Senado cuando no sólo Carter hizo ver su molestia, sino que también el senador Javier Macaya (UDI), presidente de Hacienda, donde estaba citada Steinert. “Me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado gente del Ministerio de Seguridad”, acotó el legislador gremialista.

En las semanas previas, la ministra ya había enfrentado la presión por la salida de Consuelo Peña de la PDI, flanco que aún no se cierra del todo ya que la Contraloría debe pronunciarse respecto a la legalidad de un oficio enviado por la secretaria de Estado a la exdirectora de inteligencia de la policía civil.

Esa situación preocupa particularmente al oficialismo. Steinert, de larga trayectoria en el Ministerio Público, no cuenta con experiencia política y aún no logra asentarse en su cargo, señalan en la interna. A diferencia de otros miembros del gabinete, como Jorge Quiroz o Francisco Pérez Mackenna que reforzaron sus equipos con exdiputados de Chile Vamos, la ministra de Seguridad ha preferido seguir trabajando con quienes la han acompañado desde su paso por la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Un ministerio sin resultados, aún

La lenta agenda legislativa de seguridad también ha comenzado a causar ruido. Kast llegó al poder con la misión de atajar la crisis de seguridad de forma inmediata. Y si bien el mandatario intentó moderar las expectativas señalando varias veces que los resultados no se verán reflejados “de la noche a la mañana”, ya existe ansiedad en el oficialismo por mostrar avances.

En ese sentido, la primera expulsión de migrantes en situación irregular fue valorada por el oficialismo en primera instancia, pero en el sector reconocen que está pendiente la política nacional de seguridad comprometida en campaña.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jaime Araya (IND-PPD), señaló que “es impresionante cómo el Ministerio de Seguridad se transformó en el principal foco de conflicto del Gobierno, no prestando al día de hoy, ninguna utilidad para el bienestar de las familias de nuestro país”.

En esa línea, el diputado aseguró que “es cada vez más inevitable una interpelación a la señora Steiner. Es un tema ineludible poder conocer las medidas concretas, el plan concreto”.