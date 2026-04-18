Boric reaparece públicamente, llama a cuidar la democracia y pide impulsar candidatura de Bachelet a la ONU

Gabriel Boric realizó su primer discurso como expresidente en la cumbre progresista “En defensa de la Democracia”, donde advirtió sobre el debilitamiento del multilateralismo, la desinformación y el avance de movimientos autoritarios.

Este sábado el expresidente Gabriel Boric participó en el encuentro internacional En defensa de la Democracia, el cual fue encabezado por el presidente español Pedro Sánchez en Barcelona, donde se reunieron diversos líderes progresistas.

La instancia también contó con la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay), entre otras figuras.

Boric durante su intervención advirtió que el mundo atraviesa “un momento de inflexión” marcado por la desigualdad, la desinformación y el avance de movimientos autoritarios.

La intervención del expresidente Boric en cumbre progresista

En este sentido, aseveró que “vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana, alimentada por una desigualdad creciente y una desinformación rampante, está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas complejos”.

Siguiendo en esa línea, afirmó que se requiere proteger la democracia de manera permanente. “Tenemos que cultivarla día a día, cuidarla. Es frágil y requiere conciencia y mucho trabajo para responderle a nuestros pueblo”, sostuvo.

En su discurso también realizó un llamado a enfrentar los desafíos actuales sin caer en discursos alarmistas: “No queremos hablar y generar miedo. Queremos generar propuestas, esperanzas”. A lo que agregó: “No nos olvidemos que estamos aquí por la gente que la pasa mal en el día a día, que le cuesta llegar a fin de mes”.

Por otro lado, el exmandatario aprovechó de abordar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, aunque sin mencionarla explícitamente.

“Estamos ante una oportunidad que, por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer, y espero que los que estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, conversar para poder impulsar candidaturas que vayan en esa línea”, expresó Gabriel Boric.