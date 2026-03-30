La primera alegría de Trinidad Steinert: confirma que Ministerio de Seguridad no sufrirá recorte presupuestario

La titular de Seguridad precisó que están analizando el destino que tendrán esos recursos, luego que informara al Congreso el millonario recorte que afectaría a Carabineros y la PDI.

AGENCIA UNO

Trinidad Steinert, que concretó una reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres), anunció que el Ministerio de Seguridad Pública no será parte del recorte presupuestario de 3% ordenado por Hacienda a todas las cartera de Gobierno.

“La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”, declaró la ministra Steinert.

La secretaria de Estado expresó que “la seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección, así que estamos muy contentos”.

Trinidad Steinert dejó en claro que “ese 3% queda con nosotros. No se va a rebajar y por eso es una muy buena noticia”.

La titular de Seguridad precisó que están analizando el destino que tendrán esos recursos, luego que informara al Congreso el millonario recorte que afectaría a Carabineros y la PDI.

“Lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias”, indicó.

Junto con ello, descartó que fuera un error no haber descartado en un primer momento que su cartera no fuera afectada por el recorte decretado por Jorge Quiroz.

“No, esto siempre fue una propuesta. Se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción y, como señalé, esto es mandatado por el presidente”, sentenció Steinert.