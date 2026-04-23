“No hay gastos públicos asociados”: La Moneda sale al paso de investigación de Contraloría por pagos a funcionarios de la OPE 

Desde Presidencia respondieron que los desembolsos realizados a 11 integrantes de la Oficina del Presidente Electo forman parte del programa de cambio de mando, práctica habitual en administraciones anteriores.

Funcionarios de la Contraloría General de la República se constituyeron en La Moneda este jueves para fiscalizar los pagos efectuados a personal de la Oficina del Presidente Electo (OPE) entre enero y marzo de 2026. La visita ocurrió luego de una publicación de La Segunda que dio a conocer que 11 integrantes de ese equipo recibieron montos que van desde los $333.333 hasta $1.500.000 por labores de apoyo al entonces presidente electo José Antonio Kast, coordinación logística y trabajo comunicacional.

El ente fiscalizador llegó a las dependencias de la Dirección Administrativa de la Presidencia alrededor de las 10:00 horas para llevar a cabo una revisión de los gastos en arriendos y de inmuebles utilizados durante el período de transición.

A través de un comunicado, Presidencia afirmó que “no existen gastos públicos asociados a la OPE” y que los pagos registrados se realizaron dentro del marco del programa de cambio de mando, tal como ha ocurrido en las últimas administraciones.

Desde La Moneda argumentaron que en 2022 —durante el traspaso hacia el gobierno de Gabriel Boric— el proceso involucró a 19 funcionarios, entre ellos las entonces futuras ministras Izkia Siches y Antonia Orellana. En el cambio de mando de 2026, ese número bajó a 11.

La lista de pagos y los nombres involucrados

Los pagos se realizaron entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, es decir, hasta el día antes de que Kast asumiera en Palacio. Sin embargo, en el portal de transparencia estos trabajadores aparecen registrados únicamente en los meses de febrero y marzo, en el contexto del cambio de mando.

Entre los beneficiados figuran el abogado Cristián Valenzuela, hoy asesor del Segundo Piso, con $1.500.000; el ingeniero comercial Julio Feres, actual director administrativo de La Moneda, con el mismo monto; y la abogada Catalina Ugarte, jefa de gabinete del Presidente, con $1.166.667. También aparecen los periodistas María Paz Fadel ($1.166.667), Sergio Turra ($1.000.000), Uziel Gómez y María Ignacia Porcile (ambos con $833.333), y Tomás Celedón ($400.000).