Quiroz sale al paso de propuesta de recortar alimentación en colegios: “Las políticas públicas vigentes no están en discusión”

En esta línea, el ministro de Hacienda aseguró que este tipo de evaluaciones permiten identificar oportunidades de mejora en las carteras.

AGENCIA UNO

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió salir a enfrentar los cuestionamientos, luego que se conociera el oficio enviado al Ministerio de Educación donde aconseja descontinuar, entre otros programas, el Plan de Alimentación Escolar.

Esta propuesta generó inmediatas reacciones en la oposición e incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien recalcó que “para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”.

Ante esta controversia, Quiroz salió a calmar las aguas, explicando que se trata de oficios enviados a los ministerios en el marco del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el cual se encuentra en fase inicial.

“La comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”, puntualizó el titular de Hacienda.

Jorge Quiroz aseveró que esto oficios son parte sistema de monitoreo y evaluación del gasto público de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y “se trata de antecedentes que permiten identificar espacios de mejora en la ejecución de distintos programas, a partir de evaluaciones que se han realizado de manera sistemática en el tiempo”.

“Las políticas públicas vigentes no están en discusión. Lo que se evalúa es la forma en que estas se ejecutan, para asegurar que los recursos se utilicen con mayor eficiencia y eficacia”, indicó el dueño de la billetera fiscal.

En esta línea, el ministro de Hacienda aseguró que este tipo de evaluaciones permiten identificar oportunidades de mejora en las carteras.

“Existen programas donde, de acuerdo con los análisis de la Dipres, se han detectado problemas en su implementación, y lo que corresponde es justamente revisar cómo se están haciendo las cosas, para asegurar que las políticas cumplan adecuadamente su objetivo”, sostuvo Jorge Quiroz.