Incluye Plan de Alimentación y Gratuidad: los programas que el Gobierno busca cerrar o recortar en Educación

Un oficio de Hacienda sugirió descontinuar 15 programas y disminuir en 15% el presupuesto en otros planes que dispone el Ministerio de Educación.

El Gobierno de José Antonio Kast asumió con la promesa de reducir abruptamente el gasto fiscal de Chile, situación por la cual una de las primera medidas que adoptó el Ministerio de Hacienda fue instruir al resto de carteras que reduzcan en un 3% sus presupuestos para este año.

Ahora, con el foco puesto en el Presupuesto 2027, el Ejecutivo planea ir en la misma línea apuntando a la descontinuación de programas y ajustar en 15% el gasto en otros.

Un oficio con fecha del 21 de abril, Hacienda entregó a todos los ministerios los lineamientos de cara al erario del próximo año, solicitando a cada uno de los ministros que formulen el Anteproyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera 2028-2031 de cada Secretaría de Estado y sus servicios dependientes, en concordancia con las instrucciones que se indican en el oficio.

Esto, considerando “un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”, cuyo cambio de criterio “exige que los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual, resguardando la coherencia y el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos comprometidos en el programa de gobierno”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el oficio se remiten instrucciones con los procedimientos generales y específicos. Dentro de ellas está que cada cartera deberá desarrollar su propuesta de presupuesto para un periodo de cinco años y determinar una línea base que considere las obligaciones legales y contractuales.

Sumado a ello, se pide la elaboración de una propuesta complementaria de gasto, la que, “junto con la línea base definida en el inciso anterior, constituirán la Petición Total del Marco de Mediano Plazo de cada Ministerio. Para la Petición Total se ha definido un límite máximo de gasto a nivel de partida, razón por la cual, deberán priorizarse las solicitudes, prevaleciendo la incorporación de los gastos que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes de la cartera”.

De esta manera, se solicita a cada cartera que se evalúen los programas “para obtener una calificación de recomendación favorable antes del cierre del proceso de formulación presupuestaria”.

Los recortes que el Gobierno busca ejecutar en el Ministerio de Educación

Respecto a Educación, se recomienda reajustar 42 programas y derechamente descontinuar 15 planes de la oferta programática, donde destaca el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que entrega comidas a alumnos de educación prebásica, básica, media y de adultos, que estén en desventaja social, económica, psicológica o biológica.

En cuanto a los recortes presupuestarios que se solicitó evaluar, a los cuales apuntan a disminuir en al menos 15%, está la subvención de Gratuidad, Crédito con Aval del Estado (CAE), el Aporte Institucional a Universidades Estatales, entre otros.

Circular 0016.

Estos son los programas que Hacienda sugiere descontinuar en el Ministerio de Educación, junto al gasto que se ejecuta en cada uno.

Dirección de Educación Pública:

Fondo de Apoyo a la Educación Pública ($167.376.868.000).

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb):

Programa de Alimentación Escolar ($1.061.028.664.000).

($1.061.028.664.000). Beca de Apoyo Vocación Profesor ($621.145.000).

Junta Nacional de Jardines Infantiles:

Jardín Infantil Transitorio – Estacional ($245.934.000).

Subsecretaría de Educación:

Sistema Nacional de Inducción y Mentoría ($1.265.783.000).

($1.265.783.000). Programa Nacional de Lectura ($388.472.000).

($388.472.000). Reinserción escolar ($1.816.979.000).

($1.816.979.000). Plan Nacional de Escritura ($204.054.000).

($204.054.000). Escuela para Directivos ($1.268.469.000).

($1.268.469.000). Plan de Fortalecimiento para el desarrollo de las Artes en el Sistema Educativo ($478.384.000).

($478.384.000). Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos ($767.941.000).

($767.941.000). Otras Subvenciones Escolares ($556.014.149.000).

Subsecretaría de Educación Superior:

Actividades de Interés Nacional (Ex Transferencia Universidad de Chile) ($26.488.311.000).

(Ex Transferencia Universidad de Chile) ($26.488.311.000). Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) ($20.792.950.000).

(PACE) ($20.792.950.000). Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, ex beca Puntaje PSU ($71.491.000).

En cuanto a los programas a los que se recomienda disminuir el 15% del presupuesto para el próximo año, estos son los que más destacan: