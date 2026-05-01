Cómo el PPD resolvió su pugna interna por la secretaría general e inscribió una lista única para su directiva nacional

La carrera por la secretaría no se resolvió hasta ayer, a solo horas de que cerrase el plazo de inscripción, según pudo conocer EL DÍNAMO.

Hace solo horas venció el plazo para la inscripción de las listas para participar en las elecciones internas del Partido por la Democracia (PPD). Como resultado, quedó inscrita una única lista para la nueva mesa directiva: el diputado Raúl Soto a la cabeza, el exsubsecretario de Bienes Nacionales Sebastián Vergara, y la exseremi Katherine Araya en la tesorería.

El 31 de mayo, además, se elegirá el orden de las vicepresidencias del partido. Para estos cargos los candidatos son el senador Ricardo Celis, la diputada Andrea Parra, el gobernador de Tarapacá José Miguel Carvajal, la científica Paula Solar, la exdirigente de la Juventud del PPD Bárbara Sepúlveda y el actual vicepresidente del partido Cristóbal Barra.

En la tienda que hoy dirige el exsenador Jaime Quintana celebraron la inscripción como una “lista de unidad”. El camino que derivó en este consenso no fue fácil: estuvo marcado por una soterrada pugna por la secretaría general entre Cristóbal Barra y Sebastián Vergara.

Pese a que Barra había sido ungido por uno de los fundadores y actual figura de influencia en el PPD Guido Girardi, su nombre despertaba reparos en la militancia por una condena de hurto en 2015 y por su conducción como vicepresidente.

Vergara, por otra parte, no solo contaba con el respaldo de su experiencia en el partido, aseguran fuentes del PPD, sino que también genera un “gran afecto” en la militancia producto de su historia de vida: el exsubsecretario, mientras ejercía el cargo, fue diagnosticado de un agresivo cáncer, enfermedad a la que sobrepuso. Por ende, su nombre comenzó a tomar cada vez más fuerza.

Las negociaciones

Según pudo conocer EL DÍNAMO, esta pugna no se resolvió hasta ayer, a pocas horas de que se cerrase el plazo de inscripción. En medio de las negociaciones, Barra incluso propuso inscribir otra lista, algo que no fue bien visto por los militantes históricos de la tienda como Girardi, Sergio Bitar y Carolina Tohá, que abogaban por una lista de unidad.

El nudo finalmente se resolvió luego de que el actual secretario general, José Toro, depusiera sus intenciones de competir por una de las vicepresidencias. Pese a que Barra tuvo intenciones de presentarse como tesorero, aceptó figurar como uno de los candidatos a vicepresidente.