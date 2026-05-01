Operación Renta 2026 retiene más de $1,4 billones a deudores de alimentos

A la fecha, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta con más de 318 mil personas con deudas vigentes, de los cuales el 95% son hombres.

AGENCIA UNO

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género destacó que, en el marco de la Operación Renta 2026, se logró la retención de 1.400 millones de pesos a 10.538 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en el marco de un mecanismo automático que opera cuando existe una deuda vigente.

Estos recursos fueron destinados a 12.088 niños, niñas y adolescentes.

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, nuestro mensaje es claro: las obligaciones se cumplen. Hoy el Estado cuenta con mecanismos efectivos para asegurar el pago de pensiones de alimentos, una responsabilidad que no puede seguir recayendo solo en las mujeres”, declaró la ministra Judith Marín.

La secretaria de Estado agregó que “este es un cambio importante respecto de lo que ocurría hace algunos años. Hoy existe una institucionalidad robusta que permite hacer seguimiento, generar incentivos reales para el pago y, cuando eso no ocurre, activar mecanismos concretos para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones”.

A la fecha, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta con más de 318 mil personas con deudas vigentes, de los cuales el 95% son hombres.