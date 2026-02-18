Presidente Boric recibe a víctimas de vulneraciones en Sename y a Comisión Verdad y Niñez

Desde Voces ex Sename dejaron en claro que “no es posible proyectar un país más justo sin hacerse cargo del pasado”.

El presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a representantes de la agrupación Voces Ex Sename, que reúne a víctimas y sobrevivientes de vulneraciones en el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename), en una cita que además contó con la presencia del ministro Jaime Gajardo, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva y la presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, Soledad Larraín.

En el encuentro, el mandatario se abordó la labor de las víctimas en el trabajo de la Comisión Verdad y Niñez, así como los avances en materia de reparación y fortalecimiento de la nueva institucionalidad de protección.

El hecho fue destacado por el presidente Boric, quien en sus redes sociales puso énfasis en “el importante rol que cumplen en el quehacer de la Comisión para esclarecer la verdad sobre la vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia directa o indirecta del Estado”.

Por su parte, Soledad Larraín, sostuvo que lo acontecido en La Moneda es “un hecho histórico”, ya que es primera vez que un presidente de la República recibe a sobrevivientes de las vulneraciones cometidas por el Estado a menores bajo su cuidado.

En tanto, desde Voces ex Sename dejaron en claro que “no es posible proyectar un país más justo sin hacerse cargo del pasado”, respaldando la necesidad de entregar “continuidad al trabajo de la Comisión como paso imprescindible para la reparación y las garantías de no repetición”.