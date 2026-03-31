Carolina Tohá cuestiona a Steinert por disolver Unidad Estratégica de Seguridad: “Lo que no lograron en el Congreso, buscan imponerlo de facto”

La medida tomada por Trinidad Steinert se suma a la desvinculación de los 10 abogados a cargo de la representación judicial de la cartera en causas de crimen organizado.

AGENCIA UNO

Carolina Tohá, ex ministra del Interior, cuestionó la decisión de Trinidad Steinert de disolver la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, encargada de coordinar a todos los estamentos que integran el Sistema de Seguridad Pública.

La medida tomada por la secretaria de Estado se suma a la desvinculación de los 10 abogados a cargo de la representación judicial de la cartera en causas de crimen organizado o delitos similares, como el triple homicidio de los carabineros en Cañete, donde los involucrados fueron condenados a cadena perpetua calificada.

La Unidad Estratégica coordinaba a las instituciones que son parte del Sistema de Seguridad Pública, como Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas y el Servicio de Impuestos (SII), entre otros, además de “ordenar” los datos que cada institución manejaba y así uniformar la información para generar las estrategias policiales.

A cargo de esta repartición, de corte eminentemente técnico, estaba el psicológo y experto en materia criminal, Fabián Gil, quien ya sumaba un paso por la Fundación Paz Ciudadana que se extendió por siete años. Es por ello que Luis Cordero recomendó a Trinidad Steinert que siguiera liderando la unidad.

Sin embargo, el consejo del ex ministro no fue escuchado por la actual secretaria de Estado, quien ordenó la disolución de la Unidad Estratégica y el despido de sus funcionarios, lo que terminó provocando la renuncia de Gil.

Según indicó el Ministerio de Seguridad a La Tercera, la decisión se tomó ya que el estamento fue creado en el gobierno de Gabriel Boric, además de responder al pedido de La Moneda de reducir en un 15% los gabinetes de todas carteras y “replicaba información que ya se generaba a través de la Unidad del Departamento de Análisis Criminal y la División de Crimen Organizado Terrorismo y Frontera”.

Tras conocer la noticia, la ex ministra Carolina Tohá recalcó que “no se avanza en seguridad demoliendo los acuerdos. La Unidad Estratégica alimenta con información confiable y evidencia empírica la gestión del sistema de seguridad. Disolverla va en contra de todas las recomendaciones de expertos”.

“Cuando se creó el Ministerio de Seguridad se acordó transversalmente ponerla en la ley. Sólo se opusieron los republicanos. Lo que no lograron en el Congreso buscan imponerlo de facto”, sentenció Tohá.