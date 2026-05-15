“Con menos recursos, uno hace más”: la frase del ministro Quiroz sobre los recortes en salud que molestó al Colmed

El titular de Hacienda delegó al Minsal la explicación de cómo se ejecutarán los recortes en salud.

En ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), evitó aclarar cómo se ejecutarán los recortes presupuestarios de 2,5% en salud, sin afectar el funcionamiento hospitalario y la atención a los usuarios.

Pese a que la ministra de Salud, May Chomali (IND), aclaró que el recorte que ejecutará su cartera no comprometerá la atención hospitalaria, actores relacionados a esta área, como el Colegio Médico (Colmed), se declararon en alerta. “Afecta áreas esenciales para el funcionamiento de la red asistencial pública, como la atención primaria y el financiamiento hospitalario tanto para sus costos fijos como para su productividad en egresos hospitalarios y quirúrgicos”, advirtió el organismo liderado por Anamaría Arriagada.

Ante estas aprensiones del sector sanitario, el jefe de la billetera fiscal fue consultado sobre cómo se logrará materializar este recorte. “Hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales, esto ha sido estudiado muchas veces por la Comisión de Productividad. Se han construido numerosos hospitales en Chile. Pero cuando ves las tasas de ocupación y cómo se ocupan los quirófanos, los equipos, hay subocupación comparado con el sector privado”, contestó ayer por la noche en el Congreso.

Luego, al ser inquirido sobre cómo la red hospitalaria entregará mejores prestaciones con menos recursos Quiroz aseguró que “a veces uno con menos recursos, hace más. Eso es un tema del Ministerio de Salud. Cada uno de los recortes o ajustes que se hacen quedan en manos de cada ministerio, y cada uno va viendo qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y vamos a ir avanzando”.

La reacción del Colmed Santiago

La explicación, no obstante, no dejó conforme al Colegio Médico de Santiago. “Es sumamente ofensiva para los equipos de salud pública que muchas veces con déficit presupuestario hacen sus máximos esfuerzos para dar la mejor atención”, dijo a ADN la presidenta regional de este organismo, Francisca Crispi.

“Los hospitales tienen un déficit estructural y este recorte afectaría directamente la atención de los pacientes“, añadió. Luego, la dirigente gremial precisó que esta medida repercutirá en miles de prestaciones en una red ya tensionada.

Junto con reafirmar que salud no es el área en que se deben ejecutar recortes, Crispi defendió que “no somos un país que despilfarra recursos en salud pública; al contrario, hemos logrado buenos resultados invirtiendo poco”.