La reaparición del Ébola: 65 muertos por brote en el Congo y cuál es el riesgo de expansión

Con una tasa de muertes de entre un 25 y un 90 por ciento de los casos, los contagios por el virus ébola están entre los más peligrosos del mundo.

REDACCIÓN MÉDICA

Al menos 65 muertos ha dejado hasta este viernes el nuevo brote del virus ébola en el Congo, de acuerdo con lo alertado por las autoridades de salud del país africano.

Con una tasa de muertes de entre un 25 y un 90 por ciento de los casos, los contagios por el virus ébola están entre los más peligrosos del mundo.

Según el reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), hasta ahora se han detectado 246 casos sospechosos.

Tanto las muertes como los posibles casos se registraron principalmente en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, informó el organismo.

Detalló a la vez que el virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen.

Los primeros estudios apuntan a que se trata de una cepa del virus distinta a la del ébola Zaire, la predominante en los anteriores brotes.

Riesgo de expansión del brote de ébola

Este nuevo episodio se produce alrededor de cinco meses después de que se declarara terminado el último brote del virus ébola en la República Democrática del Congo, tras 43 muertes.

Respecto del riesgo de expansión de la enfermedad, desde el CDC África se indicó que es considerable tanto en el Congo como en los países vecinos.

Aquello, debido a los movimientos de población relacionados con la industria minera, así como la inseguridad en las zonas afectadas y las lagunas en el rastreo de los contactos.

A lo anterior se suma la proximidad de las regiones en las que se registran los casos con países como Uganda y Sudán del Sur.