Ramírez (UDI) defiende plan de seguridad del Gobierno, pero reconoce que “las cosas no se han comunicado bien”

De igual manera, el legislador gremialista destacó lo que considera “un cambio de mano en la Macrozona Sur”.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió la agenda y el plan de seguridad del Gobierno, aunque reconoció que han habido deficiencias comunicacionales en esa área.

En conversación con radio ADN, Ramírez sostuvo que el plan de seguridad del Gobierno “sí existe”. Esto a raíz de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en las que reconocía que no esperaba que se le exigiera un plan estructurado en esta área, tras su accidentada exposición en el Congreso.

“En materia de seguridad, las cosas no se han comunicado bien”, reconoció. Aunque, de igual manera sostuvo que la cuenta pública que José Antonio Kast encabezará el 1 de junio van a haber anuncios en esa materia “y a la ciudadanía le va a quedar perfectamente claro cuál es el itinerario”.

También destacó el operativo en Temucuicui, Región de La Araucanía, en el que se detuvo a Jorge Huenchullán por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. “Me alegro de que se note el cambio de mano en la Macrozona Sur”, mencionó.

Por otro lado, Ramírez abordó el proyecto de reconstrucción nacional que se discutirá esta jornada en la Cámara de Diputados. “La votación en general está más o menos asegurada (…) Gran parte del proyecto se va a aprobar con una cierta holgura”, dijo.

“En distintos artículos vamos a ver aprobaciones conformadas por mayorías que incluyen distintas fuerzas políticas“, añadió. Adicionalmente, reconoció que “el tema constitucional va a tener que revisar varias normas” de la megarreforma y sobre la futura tramitación de ésta en el Senado manifestó: “En política todo es incierto”.