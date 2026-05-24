“La oportunidad de mejora es significativa”: Biministro Louis de Grange define rebaja del TAG como “una prioridad”

“La gente va a tener novedades, la fecha exacta no la puedo decir”, adelantó el secretario de Estado sobre el TAG.

Pese a que evitó fijar un plazo determinado, el biministro de Obras Públicas y de Transportes, Louis de Grange (IND), sostuvo este domingo que la rebaja de la tarifa del TAG es “una prioridad” para una de sus carteras.

Según transmitió el secretario de Estado en conversación con Estado Nacional de TVN, “existe una oportunidad de mejora muy significativa, no solo en la parte de cómo le afecta el bolsillo a las personas” en el sistema que rige actualmente.

“La gente va a tener novedades, la fecha exacta no la puedo decir. Pero sí, estamos trabajando en hacer un rediseño que permita optimizar el uso de la infraestructura y tener una mirada de largo plazo del sistema de concesiones para darle sostenibilidad, mirando hacia el futuro”, dijo.

Sin embargo, el biministro evitó revelar si estos cambios se materializarán este año. “Existe la oportunidad de optimizar todo el sistema y eso es en lo que estamos trabajando. Lo que hizo en dos meses el ministro (Martín) Arrau es una gran labor”, dijo en alusión al ahora titular de Seguridad.

Adicionalmente, de Grange defendió que el nuevo diseño ministerial no implica que alguna de las dos carteras que dirige quede relegada a un segundo plano. “Creo que el MOP va a empujar a Transportes, porque son primeros hermanos, son del mismo ADN”, sostuvo.

Respecto de los aspectos positivos de periodo al mando de Transportes y Telecomunicaciones en estos dos meses, manifestó que uno de ellos es la “Ley Uber”. “Yo creo que los principales avances han estado básicamente en el foco de facilitación regulatoria. Yo creo que eso ha sido un sello del actual gobierno que busca acelerar los procesos, darle más eficiencia, darle más velocidad a los distintos trámites, finalmente que se traduzcan en una mejora en la calidad de vida”, añadió.