Chile vs RD Congo: partido amistoso podría ser suspendido por estos motivos

El duelo amistoso está programado para el martes 9 de junio en España. Sin embargo, autoridades han amenazado con no autorizar el compromiso.

El partido amistoso entre Chile y República Democrática de Congo programado para el próximo martes 9 de junio, está en suspenso y podría no llevarse a cabo en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en La Línea de la Concepción, España.

Lo anterior, luego de que el alcalde de la localidad hispana, Juan Franco, sostuviera que si no recibe garantías sanitarias, no autorizará el duelo, considerando el brote de ébola en el país africano.

En este marco, la autoridad advirtió con firmar un decreto este martes para no dar permiso a la realización del partido amistoso si no recibe respuesta a sus peticiones.

El alcalde detalló que el Ayuntamiento ha llevado a cabo gestiones con Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea para recibir información que certifique que no hayan riesgos para la salud, teniendo en cuenta la compleja situación sanitaria que atraviesa el Congo por un brote de ébola.

Por brote de ébola: la posible suspensión del amistoso de Chile v RD Congo en España

Fue el pasado 22 de mayo, cuando el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, dio a conocer que Sanidad Exterior estudia las posibles medidas para garantizar la máxima seguridad en el encuentro después de que el gobierno de República Democrática del Congo elevara a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas a causa del brote de ébola en dicho país.

Bajo este contexto, la OMS declaró Emergencia de Salud Pública Internacional, situación por la cual la selección congoleña trasladó a Bélgica sus entrenamientos de preparación para el Mundial 2026.

“Sanidad exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias”, expresó Padilla hace unos días.

Por su parte. la FIFA mantiene contacto con la federación de fútbol congoleña para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.

El partido de Chile vs RD Congo se jugará el martes 9 de junio a las 11:00 horas, y antes de ello, los dirigidos por Nicolás Córdova enfrentarán a Portugal este sábado 6 de junio.