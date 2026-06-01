“Ninguna autocrítica y muchas metáforas”: los cuestionamientos de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

Ausencia de propuestas y “no ha querido abandonar el discurso de campaña”, son parte de las críticas de la oposición al mensaje que entregó el presidente Kast.

El presidente José Antonio Kast realizó su primera Cuenta Pública, donde la oposición criticó duramente el contenido del mensaje que se dio en el Congreso Nacional.

En un discurso que se extendió por casi dos horas y media, el mandatario anunció una serie de medidas en seguridad, vivienda y educación. Entre los proyectos que destacan se encuentran la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, fusión de ministerios, intervención en barrios críticos, y además, la entrega de un bono por hijo a familias vulnerables con niños menores de 13 años.

Bajo este contexto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) aseveró a EL DÍNAMO que “el presidente aún no sale de la fase de ser candidato. No vimos ninguna autocrítica, y más bien muchas metáforas. Pareciera que no hay medidas reales y sí hay una descripción respecto a una problemática… Ahora el presidente habla de una emergencia fiscal, pero a la vez impulsa medidas que van a aumentar el déficit fiscal, la deuda pública y traerá recortes sociales. Nosotros creemos que no fue una buena cuenta pública del presidente y dejó más dudas que certezas“.

La timonel del PS, la senadora Paulina Vodanovic afirmó que la cuenta “pareció un marketing legislativo”

“Me preocupa la falta de una visión clara del presidente sobre los planes de seguridad”, expresó la parlamentaria, señalando que “la propuesta de un plan de 50 barrios carece de sustancia y no se especifica en qué consiste. El proyecto de Carabineros, que alarga la carrera, parece ser un intento de marketing legislativo en lugar de una iniciativa nueva (…) La falta de coherencia entre lo que el Gobierno dice y hace, así como la falta de diálogo con diversos sectores, refleja una ausencia de alineamiento claro hacia el futuro del país”.

Los cuestionamientos de la oposición a Kast tras su primera Cuenta Pública

El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, criticó la forma en que se van a llevar a cabo los compromisos del Gobierno. “Eso es una situación compleja porque se mezclan muchos factores con una menor recaudación fiscal y pretende desarrollar más acciones en beneficio de las ciudadanía”, expuso.

A lo que agregó: “Faltó la manera en cómo se va a resolver el alza del costo de la vida, y en específico el alza de los combustibles que evidentemente afecta a todo el país”.

La senadora Yasna Provoste (DC) apuntó contra Kast y acusó que “no ha querido abandonar el discurso de campaña. Solo frases sin métricas ni datos que podamos evaluar con claridad. Lo que nos parece más importante es esta desconexión entre el discurso y los problemas que enfrenta el país. Esta cuenta pública nos abre más interrogantes que certezas”.

Desde el PPD, Raúl Soto señaló que los anuncios en materia de seguridad son “interesantes”. No obstante, sostuvo que la Cuenta Pública estuvo “llena de promesas, metáforas e hipérboles”.

“En materia económica, esperaba una apertura real del presidente Kast a cambios y modificaciones reales a su megarreforma, porque una reforma tributaria no puede ser aprobada por un voto o por mayorías circunstanciales”, comentó el presidente electo del PPD.

El senador del FA, Diego Ibáñez, expuso en su cuenta de X que la Cuenta Pública no tuvo “ninguna propuesta robusta que beneficie el bolsillo de las familias, a quienes ya les subió el arriendo, la bencina y la canasta básica”.

“Un bono para parchar malas decisiones políticas, mientras recortan el presupuesto de los hospitales públicos, es volver a la política de siempre”, cuestionó, señalando que la megarreforma “sigue siendo su única obsesión para crecer: regalías a los millonarios, pero sacrificios para la clase media. Nada para los emprendedores, pero perdonazos tributarios a las grandes empresas”.