Fiscal Ángel Valencia pide incluir delitos económicos en Registro Nacional de Vándalos

Si bien apoyó el anuncio, el fiscal nacional aclaró que debe ser compatible con “las normas internacionales en materia de protección de datos personales”.

AGENCIA UNO

Ángel Valencia, máximo representante de la Fiscalía Nacional, dejó ver su postura respecto al anuncio del Registro Nacional de Vándalos, realizado por el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública 2026.

En entrevista con CNN Chile, Valencia se mostró a favor de la iniciativa, expresando que “me parece que es una idea positiva un registro”, aunque dejó ver que debe ser compatible “con las normas internacionales en materia de protección de datos personales”.

En esta línea, el fiscal nacional indicó que la iniciativa debe tener un espectro más amplio y “uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos, delitos de otra naturaleza”.

Ángel Valencia también tuvo palabras para las principales consecuencias que tendrían las personas que se sumarían a este Registro Nacional de Vándalos, como la pérdida de beneficios sociales y planteó que deben existir normas que desincentiven las incivilidades.

“Las pequeñas incivilidades también conducen a grandes delitos. Entonces es importante restablecer una cultura de cumplimiento de la ley”, sentenció el fiscal nacional.