VIDEO – El llamado de Mario Desbordes a Chile Vamos a apoyar la acusación contra Nicolás Grau

En diálogo con EL DÍNAMO, el jefe comunal llamó a todo el oficialismo a apoyar el libelo de republicanos y libertarios.

AGENCIA UNO

El alcalde Mario Desbordes fue uno de los presentes a la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, donde envió un mensaje a Chile Vamos para apoyar la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau.

Tras el anuncio de republicanos y libertarios, desde Chile Vamos han dejado ver que esta medida en contra del ex ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric podría afectar la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado.

Ante esto, el alcalde de Santiago expresó en diálogo con EL DÍNAMO que el acto liderado por el presidente Kast sirve para “revelar las condiciones espantosas en las que estamos recibiendo las finanzas públicas es el corazón de la cuenta pública, porque en realidad la situación es malísima”.

“Y por eso espero que los parlamentarios de Chile Vamos y que apoyan este Gobierno, pero más allá del apoyo al Gobierno, que avancen en la acusación constitucional en contra del ex ministro (Nicolás) Grau”, aseveró Mario Desbordes.

Para Desbordes, “no puede ser que esto quede así, es gravísimo lo que ha ocurrido”.