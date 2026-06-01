Sancionará con pérdida de beneficios sociales: cómo funcionará el Registro de Vándalos que anunció Kast

En la Cuenta Pública 2026, el presidente Kast anunció la creación de este registro, el cual contempla severas sanciones para quienes estén dentro de él. “Todos tenemos derecho a rehabilitarnos, pero tiene que ser con hechos concretos”, expresó.

El presidente José Antonio Kast realizó una serie de anuncios en materia de seguridad durante su discurso en la Cuenta Pública 2026. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto de ley que crea el Registro de Vándalos e Incivilidades, con el cual se busca sancionar a quienes cometan este tipo de delitos con la pérdida de beneficios sociales.

Según expuso el mandatario, a este registro ingresarán quienes quienes atenten contra Carabineros, contra personal de los servicios de Salud y contra cualquiera que esté en el transporte público.

Bajo este contexto, el mandatario enfatizó: “Es inaceptable lo que ocurrió hace pocos días, la quema de un bus de la locomoción colectiva en Santiago. Eso podría terminar en una tragedia con el conductor, con los pasajeros, incluso con los jóvenes que lanzaron las bombas molotov. Eso es inaceptable”.

También contempla a las personas que realicen daños a monumentos nacionales y otras infraestructuras: “Todos van a tener que responder por sus hechos”, recalcó.

“Quienes cometan algunas de estas conductas perderán beneficios sociales y eso va a ser un hecho, y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas que son fundamentales”, sostuvo Kast.

Los beneficios sociales que podrían perder las personas que estén en el Registro de Vándalos e Incivilidades

A lo que agregó: “Nadie que queme un bus, nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal (PGU), tienen que hacerse de los destrozos que hagan en nuestra patria y por eso digo que la mano va a cambiar”.

Siguiendo en esa línea, el jefe de Estado manifestó que “hay otros beneficios sociales a los cuales que alguien mata, que atenta contra la vida de otros no va a poder postular. Tendrá que buscar otra manera de llegar a lo que él espera, o tendrá que reivindicarse de una manera tal que uno pueda pensar en esa rehabilitación. Todos tenemos derecho a rehabilitarnos, pero tiene que ser con hechos concretos”.

Por otro lado, el mandatario dijo que “hay conductas que no son constitutivas de delito pero van a estar tipificadas como incivilidades”, como lo son la venta y consumo alcohol en la vía pública.

“Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar. Y aquellos que convoquen a esas actividades también van a recibir una sanción porque la autorización para cualquier actividad es necesaria. No se puede afectar la propiedad pública y privada, y tenemos que evitar la destrucción de todo lo que nos ha costado construir”, añadió.

“Estas conductas, también darán lugar a la pérdida de algunos beneficios sociales, pero no será tan duro como cuando son delitos, pero las incivilidades también van a tener sanción”, sentenció Kast.