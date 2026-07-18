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VIDEOS – La lluvia de goles en el triunfo de Inglaterra sobre Francia por el tercer lugar del Mundial 2026

Fueron en total diez goles los que se marcaron durante el encuentro pero que dejó a los ingleses con el bronce.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Durante este sábado se llevó a cabo el partido entre Inglaterra y Francia, el cual definió al tercer lugar del Mundial 2026.

Contra todo pronóstico, el encuentro contó con una lluvia de goles. Fueron diez los tantos marcados por ambas escuadras, el cual terminó en un triunfo de 6-4 para los ingleses, quienes se quedaron con el bronce del evento deportivo.

El marcador en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, se abrió apenas a los dos minutos de iniciada la disputa con un gol de Declan Rice. La distancia aumentó cuando a los 18 minutos, Ezri Konsa estableció el 2-0.

El tercer tanto llegó a los 36 de la mano de Bukayo Saka, quien sumó y registró un doblete gracias a la jugada en el 45+1. Todo parecía sentenciado para el cuadro galo, quien hasta ese momento no estaba a la altura.

Pero todo cambió en el segundo tiempo, cuando Francia logró abrir el marcador ante Inglaterra en la disputa por el tercer lugar del Mundial 2026, con el primer gol de Kylian Mbappé en esta jornada a los 48 minutos.

A los 54, el mismo Mbappé dio un pase gol a Bradley Barcola para marcar el 4-2. El jugador del Real Madrid registró su doblete a los 66, quedando a solo un tanto de igualar el encuentro.

El sueño francés se derrumbó cuando a los 87, Saka no falló un penal, dejando el partido en un 5-3. Pero estaba todo lejos de terminar.

En los 90+5′, Ousmane Dembele marcó el cuarto gol de los franceses y a los 90+7, Jude Bellingham sentenció todo con el 6-4.

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