“Si no resuelven el tema…”: la advertencia del ministro Poduje a constructora por inundación en viviendas de Talagante

El condominio presentó problemas pese a que fue entregado hace poco más de un año.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, lanzó una clara advertencia a la constructora Ingevec luego de que un condominio en Talagante presentara inundaciones debido al sistema frontal.

Durante esta jornada el secretario de estado fiscalizó las nuevas viviendas que vecinos adquirieron con subsidio y que presentaron fallas producto de las lluvias. El caso más llamativo es el de Villa Los Presidentes, proyecto que se entregó recién en mayo de 2025.

En el lugar, Poduje sostuvo que “esto no debe ocurrir. Si para eso nosotros hacemos estudios de suelo, y para eso las constructoras, si están con un terreno bajo, tienen que hacer relleno, tienen que hacer los drenes, también pueden ocupar drenes, que son espacios que se diseñan para acumular agua”.

“Pero si usted se fija acá en los vecinos, tienen todo el espacio común, que es el área donde juegan los niños, está lleno de agua posada. Esa agua posada también es un problema de diseño, porque no debería estar en estas condiciones. Y si no se resuelve, esa agua se transforma en una piscina que empieza después a meterse al edificio“, recalcó.

Una hipótesis que manejan es que las viviendas fueron construidas en una zona baja, junto a una autopista que operaría como un dique, lo que genera acumulación y devolución de aguas hacia la población.

Por lo mismo, Iván Poduje indicó que junto a la constructora a cargo del condominio en Talagante van a “buscar una solución para tener un interceptor, un colector, una cañería que evite que las aguas que vienen de Talagante y que se devuelven por el dique entren a la población“.

“Todo indica (…) que estamos en un bajo con acumulación de agua natural que se devuelve por el dique de la autopista y, por lo tanto, la solución acá es hacer un interceptor que evite que el agua lluvia y el agua, además de las acequias, llegue a este sector”

El ministro también conversó con vecinos, quienes dieron cuenta de los problemas que han presentado, incluso aquellos que habitaron el lugar hace poco tiempo. “Así que hablar con Ingevec para que ellos nos planteen una solución, porque además nos encontramos problemas de calefont, no encontramos problemas de instalaciones, no encontramos problemas en los marcos de las ventanas, hay frustraciones en el techo”, aseveró.

“En la medida que lo resuelvan, no hay acción. Ahora, si no resuelven el tema y no nos dan una solución, obviamente vamos a tomar todas las medidas“, advirtió.