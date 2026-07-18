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La investigación que tiene en prisión preventiva a Carabineros dados de baja en Chillán

El Juzgado de Garantía de Chillán estableció un plazo de tres meses para la investigación.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro de los cinco carabineros dados de baja en dicha comuna de la Región del Ñuble.

Los uniformados, tres oficiales y dos suboficiales, de la Segunda Comisaría de Chillán son investigados y cesados de sus funciones luego de que una revisión interna determinara que habrían actuado fuera de los protocolos institucionales y excedieron sus funciones establecidas.

A todos ellos la Fiscalía los indaga por presuntos allanamientos irregulares, detenciones ilegales y otros delitos. La fiscal Nadia Espinoza les imputo los delitos de asociación criminal, allanamiento irregular, robo en lugar habitado, microtráfico de drogas, robo con intimidación, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, obstrucción a investigación, denuncia calumniosa y detención ilegal.

En el detalle, según expuso la persecutora en la audiencia, los carabineros de Chillán ingresaron de manera irregular a viviendas en los sectores Villa Las Almendras y Vicente Pérez Rosales y, en algunos casos, sustrajeron dinero, droga y celulares.

Al ser descubiertos, coordinaron en un grupo de WhatsApp falsificar documentos para justificar sus actuaciones ilegales.

El tribunal acreditó los delitos a excepción de la asociación criminal y el microtráfico de drogas, pero de igual manera decretó prisión preventiva para cuatro de los cinco carabineros dados de baja en Chillán.

Para el quinto, quien participó en solo uno de los cinco hechos formalizados, se decretó arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con los demás coimputados.

Además se decretó un plazo de tres meses para la investigación.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que las personas identificadas como detenidas o imputadas no se deben considerar culpables ni ser tratadas como tal mientras no sean condenadas por una sentencia firme.(Artículo 4 del Código Procesal Penal).

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