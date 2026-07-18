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“Estamos muy preocupados”: la declaración de CGE por trabajador desaparecido en Curepto

Se trata de un hombre de 62 años que trabaja como contratista para dicha empresa eléctrica.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

La Compañía General de Electricidad (CGE) emitió una declaración a raíz del caso de un trabajador desaparecido en Curepto, en la Región del Maule, en medio de su intento por restaurar el suministro eléctrico afectado por el sistema frontal.

Según detalló Senapred, tras recibir las primeras informaciones, se trata de un hombre de 62 años que trabaja como contratista para dicha empresa eléctrica y que se le perdió el rastro luego de que saliera en su camioneta a dejar implementos a cuadrillas que buscaban reponer el servicio.

CGE acotó que el trabajador desaparecido en Curepto es parte de la empresa PELOM INGENIERÍA, la cual les presta servicios. Tras conocer lo ocurrido lamentaron “profundamente esta situación y estamos muy preocupados por este hecho, que se da en medio del intenso evento climático que afecta a 10 regiones del país”.

“Efectivamente, el trabajador prestaba servicios para CGE, a través de su empresa, y estaba realizando labores propias de supervisión de su trabajo, en medio de los intensos esfuerzos para reponer el suministro eléctrico en la zona”, agregaron.

Por último, recalcaron que están en “una permanente comunicación con los ejecutivos” de la empresa PELOM y están coordinando “todas las acciones necesarias que se requieran de nuestra parte”.

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