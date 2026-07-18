Defensa refuerza despliegue militar por sistema frontal y oposición critica ausencia de ministro Barros

Mientras uniformados apoyan las tareas de autoridades civiles en la emergencia, surgieron críticas por el viaje de Barros al extranjero.

El ministro (s) de Defensa, Christian Bolívar, informó que las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en diez regiones del país debido al sistema frontal que afecta a distintas zonas por estos días y apoyar ante las emergencias que se puedan presentar.

Durante esta jornada, la autoridad subrogante recorrió las comunas de María Pinto y Talagante, donde supervisó los operativos que se han llevado a cabo debido al aumento del caudal de los ríos y las acciones preventivas por las precipitaciones de las próximas horas.

“Esperamos tener algunas horas para poder recuperar las capacidades que están utilizando no solamente las Fuerzas Armadas, sino también los medios dispuestos por la Delegación Presidencial y la municipalidad”, afirmó Bolívar.

Además, destacó que “es motivo de orgullo ver cómo autoridades civiles y militares han trabajado de manera estrecha y coordinada desde el primer momento. Hemos aprendido a actuar conjuntamente para responder con rapidez y eficacia”.

Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que las Fuerzas Armadas continuarán desplegadas apoyando a las autoridades civiles durante el sistema frontal a través de sus capacidades logísticas, de transporte y asistencia a la comunidad.

¿Dónde está el ministro Barros?

Mientras el Ministerio de Defensa anuncia medidas por el sistema frontal, desde la oposición criticaron la ausencia del titular de la cartera, Fernando Barros.

Según el senador Iván Flores (DC), la autoridad estaría en Hawái, Estados Unidos, participando en RIMPAC -ejercicio naval y marítimo más grande del mundo-.

“La presencia del ministro de Defensa, ¿qué pasó? Se fue cuando estaban empezando los temporales, hace tres o cuatro días. Parece que regresa la próxima semana, ¿Quién sabrá? (…) Está en Hawái. Está en algo que tiene que ver con su tarea, pero en un momento crítico, la pega principal está aquí“, criticó, según consignó BioBioChile.

En esa misma línea, Flores insistió en que “veíamos al Presidente de la República empapado, haciendo su pega también, conduciendo. Las Fuerzas Armadas, las policías, los bomberos, el voluntariado, todo el mundo. Y, ¿entonces? ¿Y la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas? En momentos como estos nuestras Fuerzas Armadas necesitan una conducción política cercana, visible y comprometida, ejercida en el país y no desde el exterior“.

A sus palabras se sumó el diputado Manuel Manouchehri (PS). “Se sabía que venía un temporal histórico. Había alertas y el ministro de Defensa partió igual a Hawái. Las Fuerzas Armadas son clave en estas emergencias y la autoridad política a cargo de Defensa está a 12 mil kilómetros. Fue una decisión absolutamente inoportuna. Su responsabilidad estaba en Chile”, cuestionó.