Duelo nacional de tres días y una Ley Naín 2.0: las reacciones políticas a la muerte de carabinero baleado en Valdivia

Tanto en el oficialismo como en la oposición se refirieron a la muerte de Marco Cosme con diversas propuestas, emplazamientos y críticas.

Además del presidente José Antonio Kast y el ministro Martín Arrau, la muerte del cabo primero Marco Cosme, carabinero que hace unos días fuera baleado en medio de un operativo en Valdivia, también generó reacciones en el mundo político.

El uniformado sufrió una herida de arma de fuego en el cráneo y un traumatismo encéfalo craneano grave por parte de Carlos Cancino Tapia, más conocido como El Rana, quien fue detenido por ser el presunto autor material del homicidio de Eugenio Naín Retamal.

Desde la Mesa del Senado, Paulina Núñez junto a Iván Moreira hicieron “llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de trabajo y a toda la institución de Carabineros de Chile, compartiendo el dolor que esta irreparable pérdida provoca“.

“Asimismo, reiteramos nuestra más absoluta condena a todo acto de violencia que atente contra quienes cumplen la noble tarea de resguardar el orden público y la seguridad de la ciudadanía. Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la búsqueda de la justicia. En este momento de profundo pesar, invitamos a unirnos en el respeto, la solidaridad y el reconocimiento a la entrega y servicio del Cabo Primero Marco Cosme Barquero”, agregaron.

El Partido Republicano, en un comunicado, afirmaron que “este crimen enluta nuevamente a Carabineros de Chile y a todo nuestro país. Expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la institución. Exigimos que los responsables enfrenten las máximas sanciones que establece la ley. El Estado de Chile debe respaldar sin ambigüedades a sus policías y combatir con toda la fuerza a quienes asesinan a nuestros carabineros”.

Al igual que señalaron desde Carabineros, el senador Rojo Edwards (IND-RN) dijo que “es un día muy triste para el país. Lamentamos otra muerte de un carabinero a manos de delincuentes. Chile no puede seguir lamentando otro mártir de la institución. Mi pésame a sus familiares y que todo el rigor de la ley caiga contra los responsables”.

El senador Rodolfo Carter sostuvo que “el asesinato de nuestro carabinero mártir cabo 1° Marco Cosme (Q.E.P.D.) nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a anunciar querellas y declaraciones repetidas de épocas pasadas. Corresponde capturar a los culpables, vivos o muertos, juzgarlos y encerrarlos de por vida. Cuando muere un policía, somos todos los que morimos un poco”.

En la oposición, el PPD indicó que “lamentamos profundamente el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero. Su muerte es un nuevo y doloroso recordatorio del riesgo que enfrentan a diario quienes resguardan nuestra seguridad“.

Ley Naín 2.0, pena de muerte y críticas al PC

Entre las reacciones a la muerte del carabinero en Valdivia, el diputado Cristián Araya (REP), presidente de la Comisión de Seguridad, aseveró que “la legislación actual quedó corta frente a la violencia que enfrentamos. Debemos avanzar de inmediato hacia una Ley Naín 2.0 que otorgue una protección real, efectiva y sin vacilaciones a nuestras policías”.

En tanto, Omar Sabat (UDI) emplazó al ministro Arrau debido a que “en una semana, cuatro carabineros han sido baleados. Esto no puede normalizarse. Ministro Arrau, llegó el momento de reforzar la ley Naín Retamal y avanzar con decisión en la agenda de seguridad“.

Desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser llamó a acelerar el proyecto que establece la pena de muerte para quien asesine a un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones.

El diputado Erich Grohs (PNL) también emplazó al Partido Comunista por insistir en “su agenda para desmantelar la Ley Naín-Retamal. Esa obsesión por cercenar las facultades defensivas de la policía es una complicidad política con la delincuencia que frena el combate al crimen organizado”.

A sus palabras se sumó Tomás Kast (EVO), indicando que “me resulta absolutamente indignante que el Partido Comunista insista en debilitar su labor, eliminando la legítima defensa privilegiada que justamente les otorga la Ley Naín-Retamal. No daremos ni un paso atrás en la defensa de quienes nos cuidan. Honor y gloria a nuestros mártires de Carabineros”,

Críticas al Gobierno por seguridad

Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “la muerte del carabinero no puede quedar así, tiene que haber un antes y un después. Ya basta, basta. Aquí tiene que haber fuerza y seguridad de verdad, respetando la constitución, las leyes, pero la impunidad a este extremo es intolerable”.

Junto con eso llamó al presidente José Antonio Kast a “que actúe con decisión, porque la gente ha tenido la expectativa de que este gobierno podía y puede combatir el delito organizado y la violencia extrema como corresponde. Esta es la hora, no solo de lamentar, es la hora de actuar, es la hora de intervenir y de cambiar la regla del juego, porque el delito avanza más rápido que las leyes o las políticas públicas”.

Duelo nacional

Además de las reacciones políticas, el Ministerio del Interior anunció un duelo nacional de tres días por la muerte del carabinero que fue baleado en Valdivia, Marco Cosme.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”, consignó en redes sociales, precisando que la medida regirá el 18, 19 y 20 de julio.