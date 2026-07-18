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Registró 13 presencias: la millonaria suma que embolsó el árbitro chileno Juan Lara en el Mundial 2026

El árbitro se consolidó como uno de los hombres de confianza de la FIFA para la aplicación de la tecnología, siendo el chileno con mayor participación en la Copa del Mundo.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este fin de semana culmina el Mundial 2026, en el cual Chile no participó, pero tuvo una destacada presencia gracias al arbitraje nacional.

El árbitro Juan Lara selló su paso por la Copa del Mundo durante esta jornada en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, donde integró la cabina tecnológica como SBAVAR (Asistente del Soporte de Videoarbitraje).

Esta última designación no solo se traduce en un gran prestigio profesional, sino que también representa un buen dividendo económico, considerando que estuvo presente en 13 duelos en la cita planetaria.

¿Cuánto dinero embolsó Juan Lara por su paso en el Mundial 2026?

Si bien lo hombres detrás de la aplicación de la tecnología no obtienen tantos réditos como los jueces principales, los montos no son menores, los cuales de desglosan de esta forma:

  • Solo por ser nominados como árbitros del Mundial 2026, cada referí recibe un monto de 25.000 dólares.
  • Fase de grupos: Por cada partido en el VAR, los árbitros reciben 3.000 dólares.
  • Fase eliminatoria. El pago por partido sube a 5.000 dólares.

Considerando el pago base, más los seis compromisos que estuvo en fase de grupos (18 mil dólares) y los siete que estuvo en las rondas eliminatorias (35 mil dólares), Juan Lara embolsó un monto de total de 78 mil dólares, que equivalen a cerca de 72 millones de pesos chilenos.

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