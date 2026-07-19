VIDEO – Lo que no se vio en TV: la agresión de Paredes a jugadores españoles que casi empañó la final del Mundial 2026

El argentino no soportó el festejó español tras la derrota sufrida en la final de la cita deportiva.

El triunfo de España que lo coronó campeón del Mundial 2026 también tuvo su lado negativo, el que fue protagonizado por el argentino Leandro Paredes.

Es que en medio del festejo rojo en el Metlife Stadium, varios jugadores se encontraban celebrando su segunda Copa del Mundo muy cerca del trasandino, lo que colmó su paciencia.

El jugador de Boca Juniors no pudo aguantar la molestia y terminó agrediendo a dos españoles, Éric García y a Gavi, quienes no paraban de saltar.

Al primero, Paredes lo golpeó fuertemente en la garganta y al segundo lo terminó botando al suelo.

A raíz de la agresión que protagonizó Leandro Paredes, terminó siendo expulsado de la cancha tras la derrota en la final del Mundial 2026.

Integrantes del staff de ambos equipos lograron detener la situación antes de que pasara a mayores y terminara empañando el festejo.

España logró vencer por la cuenta mínima a Argentina gracias al gol que Ferrán Torres marcó en el minuto 105, durante el alargue. El triunfo demostró la supremacía que demostraron los Diablos Rojos, llegando en varias oportunidades al arco.

Los dirigidos por Luis de la Fuente lograron así su segunda Copa del Mundo, 16 años después de la obtenida en 2010.