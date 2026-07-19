Esta es la comuna de la RM que tendrá las clases suspendidas este lunes 20 de julio

Esta zona se suma a las comunas de Coquimbo, Valparaíso y la Provincia de Huasco que también adoptarán esta medida.

A raíz del sistema frontal que afecta a gran parte del país, la Seremi de Educación anunció que una comuna de la Región Metropolitana (RM) tendrá sus clases suspendidas durante la jornada de este lunes 20 de julio.

La medida regirá en todos los establecimientos educacionales, tanto de sostenedores públicos como privados, ya sea de educación parvularia, básica o media.

Será en San José de Maipo donde los estudiantes deberán permanecer en sus casas por las condiciones en las que se encuentra la zona debido a las lluvias, y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas.

Hasta el momento, según lo anunciado por las autoridades, esta es la única comuna de la RM que tendrá las clases suspendidas durante este lunes 20 de julio. En caso contrario, la Seremi indicó que “cualquier actualización será informada a través de los canales oficiales”.

La decisión se suma a lo adoptado para dicha jornada en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de la Provincia del Huasco en Atacama.

El biministro Alvarado señaló que esta determinación de tomó luego de analizar los antecedentes técnicos derivados del sistema frontal en estas zonas, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas.