Encuesta Cadem: 52% cree que el Gobierno tomó decisiones “oportunas y adecuadas” por el sistema frontal

El estudio consignó la buena evaluación que tuvo la gestión del Ejecutivo en los últimos días ante la emergencia.

La encuesta Cadem abordó el desempeño que tuvo el Gobierno de José Antonio Kast con el sistema frontal que afecta desde las regiones de Atacama hasta La Araucanía.

Quienes se sometieron al estudio, un 52% estuvo de acuerdo con que el Ejecutivo tomó “las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia”.

Además, 49% opinó que se han dispuesto de todos los recursos disponibles que tiene el Estado para ayudar a los afectados y un 42% que han acompañado a las familias afectadas.

Respecto a los principales problemas que han enfrentado con el sistema frontal, la encuesta Cadem dio cuenta de que un 53% sufrió inundaciones de calles y espacios públicos cercanos y un 32% sufrieron cortes de luz.

Por otro lado, Carabineros fue la institución mejor evaluada en esta emergencia con 77% de aprobación, seguida por las municipalidades (70%), las Fuerzas Armadas (66%), Senapred (61%) y los medios de comunicación (55%).

Kast aumentó su aprobación en medio de sistema frontal

En cuanto a la evaluación de la gestión del presidente José Antonio Kast, Cadem consignó que sufrió un aumento de tres puntos, llegando al 39%. Su desaprobación, en tanto, bajó tres puntos y se ubicó en un 56%.

En tanto, Tomás Vodanovic es la figura pública mejor evaluada con un 65% (+1pto), seguido de Sebastián Sichel (59%) y Macarena Ripamonti 55% (+4pts).