Sistema frontal: alcaldesa reporta 15 personas desaparecidas y otras 90 aisladas en La Serena

Daniela Norambuena dijo que lo que está ocurriendo es “una situación muy dramática”, por lo que reiteró su llamado para que se declare estado de catástrofe.

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La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, informó que un total de 15 personas permanecen desaparecidas en la comuna y otras 90 están aisladas en el sector de Pueblo Islón, debido a los efectos del sistema frontal que afecta la Región de Coquimbo.

La autoridad comunal ratificó que esas son algunas de las cifras que mantiene el municipio, a las que se deben sumar también muchas otras personas que se mantienen aisladas en sectores rurales.

En el contacto que mantuvo con T13, Norambuena confirmó que se contactó con una madre y su hija, una menor de apenas un mes de vida, las que debieron refugiarse en el techo de su vivienda, que se inundó.

Para la alcaldesa, lo que está ocurriendo es “una situación muy dramática”, por lo que reiteró su llamado para que se declare estado de catástrofe, lo que permitiría que las Fuerzas Armadas se sumen a las tareas de rescate.

Por su parte, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, manifestó esta mañana que “hasta el momento no tenemos datos concretos de personas desaparecidas, sino de 15 que no están ubicables“.

Senapred mantiene Alerta Roja por el sistema frontal

A la vez, este lunes el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ratificó que mantiene la Alerta Roja en la Región de Coquimbo, debido al alto riesgo de ocurrencia de aluviones y derrumbes.

Detalló a la vez que la medida, “que se encuentra vigente desde el 17 de julio”, permanecerá vigente “hasta que las condiciones así lo ameriten“.

Previamente, la directora nacional de Senapred, Alicia Cerián, ratificó que con el hallazgo del trabajador fallecido en Curepto, la cifra de víctimas fatales por el sistema frontal llegó a cinco, a los que se suman otros tantos lesionados, 1.950 damnificados y más de 33 mil aislados, estos últimos principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.