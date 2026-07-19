El homenaje póstumo de Carabineros a Marco Cosme y la advertencia a su asesino: “Tiene que pagar”

El general director Marcelo Araya aseveró que la muerte del uniformado “no será en vano”.

Carabineros realizó un homenaje póstumo a Marco Cosme, funcionario que falleció este sábado luego de que hace unos días fuera baleado en el rostro en medio de un operativo en Valdivia por el homicidio de Eugenio Naín.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó durante la ceremonia religiosa que se realizó en Temuco, que el cabo primero fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor.

“En uso de mis facultades, ascendí póstumamente al grado de suboficial mayor, como corresponde a los héroes que entregan la vida por el país”, señaló quien encabeza la institución policial.

Araya destacó que Cosme perdió la vida cumpliendo su juramento institucional y lo calificó como un integrante ejemplar del GOPE La Araucanía, que buscaba seguir desarrollándose como uniformado.

“Esta institución no baja los brazos. Esta institución se va a levantar, como lo ha hecho siempre”, indicó. Además, el general director de Carabineros aseguró que la muerte de Marco Cosme “no será en vano”.

Respecto a su asesino, Carlos Cancino Tapia, alias El Rana, Araya dejó en claro que “este criminal tiene que pagar con cárcel. Este criminal no debe estar libre. Los criminales deben estar en la cárcel”.

Por último, aseveró que quienes lo hayan protegido, encubierto o ayudado mientras permanecía prófugo, les envió un claro mensaje: “Esto no es un juego. Aquí deben entregarlo, deben entregar los antecedentes“.