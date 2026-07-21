La fecha del encuentro fue elegida por el aniversario del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, jornada en que se impuso la opción Rechazo.

Santiago será el escenario del V Encuentro Regional del Foro Madrid, una instancia que reunirá a dirigentes políticos y líderes de la derecha conservadora provenientes de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica.

La actividad se desarrollará el próximo 3 de septiembre bajo el lema “Una nueva era para Iberoamérica”, y tendrá un significado especial al realizarse pocos días antes de un nuevo aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

Kast, Milei y Abascal: la cumbre que reunirá en Chile a los líderes de la derecha conservadora internacional

El Foro Madrid es una alianza internacional impulsada por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox, que reúne a partidos y movimientos políticos de tendencia conservadora.

El actual presidente José Antonio Kast tuvo un rol relevante en la creación de esta instancia antes de asumir La Moneda, al convertirse en uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, documento fundacional de la organización.

Aunque la organización aún no confirma la lista definitiva de asistentes, entre las figuras que habitualmente participan en los encuentros del Foro Madrid se encuentran:

El presidente de Argentina, Javier Milei.

El líder de Vox, Santiago Abascal.

Integrantes de la familia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, una de las principales referentes políticas de Kast.

El líder del partido portugués Chega, André Ventura.

Además, la organización espera la presencia de mandatarios y dirigentes de distintos países de la región tras los recientes triunfos electorales de sectores conservadores.

Desde el Foro Madrid explican que la elección de Santiago responde al nuevo escenario político que vive el país tras la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia.

Asimismo, la fecha fue escogida por su cercanía con el aniversario del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, jornada en que se impuso la opción Rechazo.