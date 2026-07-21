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La Moneda da portazo a usar 2% constitucional para enfrentar catástrofe en el norte: “Por ahora no”

El secretario de Estado precisó que la intención del Ejecutivo es aplicar la reasignación de recursos para responder a la emergencia.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, informó que La Moneda no hará uso del 2% constitucional para enfrentar la catástrofe en el centro-norte del país, por el paso del sistema frontal.

El secretario de Estado precisó que la intención del Ejecutivo es aplicar la reasignación de recursos para responder a la emergencia.

“El nivel de destrucción, hora que pasa, lo vamos viendo, se está evaluando, y tal como lo hemos dicho en días anteriores, yo lo manifesté personalmente ayer (lunes), y también lo dijo el ministro de Hacienda, nosotros no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para cuidar y proteger a las familias que han sido afectadas, y para recuperar todas las obras de infraestructuras y los servicios básicos han sido destruidos”, declaró el biministro Alvarado.

El titular de Interior explicó quedentro del presupuesto vigente, tenemos los mecanismos y las fórmulas, cómo reasignar recursos para ir en ayuda de las personas que han sido damnificadas primero y, en segundo lugar, para recuperar la infraestructura afectada”.

Respecto al 2% constitucional, Claudio Alvarado declaró que “está establecido en la legislación vigente, pero nosotros, hasta ahora, lo que tenemos considerado, contemplado, es que podemos disponer de los recursos suficientes y necesarios para ir en ayuda”.

En esta línea, Alvarado dejó en claro que “por ahora no” está considerada la aplicación de este instrumento.

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