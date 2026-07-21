Diferentes organizaciones y municipios habilitaron puntos de recepción de ayuda para reunir elementos esenciales y enviarlos a las zonas afectadas.

El impacto del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país ha generado una serie de iniciativas solidarias para apoyar a los damnificados del norte del país.

De acuerdo con el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia deja más de 2 mil personas damnificadas, más de mil albergadas y decenas de miles de personas aisladas.

Ante esta situación, diferentes organizaciones y municipios de la Región Metropolitana (RM) habilitaron puntos de recepción de ayuda para reunir elementos esenciales y enviarlos a las zonas afectadas.

Conoce los puntos de ayuda habilitados en la RM para ir en apoyo de los damnificados del norte

Santiago Centro

Edificio Santiago Social: San Antonio 645, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Centro del Adulto Mayor (CAM): Matucana 272, de 09:00 a 18:00 horas.

Centro Comunitario Santiago en Compañía: Herrera 360, de 09:00 a 18:00 horas.

Centro Comunitario Matta Sur: Chiloé 1799, de 09:00 a 18:00 horas.

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH): Periodista José Carrasco Tapia 9, entre 10:00 y 18:00 horas.

Peñalolén

Centro Cultural Chimkowe: Av. Grecia 8787, hasta las 20:00 horas.

La Florida

Estadio Bicentenario Municipal de La Florida: Enrique Olivares 1003, hasta las 21:00 horas.

Las Condes

Edificio Consistorial: Av. Apoquindo 3400.

Centro Comunitario Diaguitas: Diaguitas 911.

Estadio Municipal Paul Harris: Av. Paul Harris Sur 701.

Buin

Comedor Elim de Maipo: Embajador Carlos Basallo 0659, Casa 16.

Además de los centros de acopio, distintas organizaciones iniciaron campañas para canalizar ayuda económica y materiales hacia las familias afectadas.

Desde Desafío Levantemos Chile lanzaron la iniciativa “Hoy la emergencia es el sistema frontal”, enfocada en entregar kits de higiene, limpieza y herramientas para remoción de escombros.

Por su parte, TECHO Chile, junto a BancoEstado, impulsó la campaña “Contigo donde más se necesite”, destinada a apoyar especialmente a familias que viven en campamentos y que enfrentan mayores dificultades ante este tipo de emergencias.

Las personas que quieran colaborar también pueden realizar aportes económicos directamente a las organizaciones habilitadas para la emergencia. TECHO Chile recibe donaciones a través de: