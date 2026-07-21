El impacto del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país ha generado una serie de iniciativas solidarias para apoyar a los damnificados del norte del país.
De acuerdo con el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia deja más de 2 mil personas damnificadas, más de mil albergadas y decenas de miles de personas aisladas.
Ante esta situación, diferentes organizaciones y municipios de la Región Metropolitana (RM) habilitaron puntos de recepción de ayuda para reunir elementos esenciales y enviarlos a las zonas afectadas.
Conoce los puntos de ayuda habilitados en la RM para ir en apoyo de los damnificados del norte
Santiago Centro
- Edificio Santiago Social: San Antonio 645, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
- Centro del Adulto Mayor (CAM): Matucana 272, de 09:00 a 18:00 horas.
- Centro Comunitario Santiago en Compañía: Herrera 360, de 09:00 a 18:00 horas.
- Centro Comunitario Matta Sur: Chiloé 1799, de 09:00 a 18:00 horas.
- Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH): Periodista José Carrasco Tapia 9, entre 10:00 y 18:00 horas.
Peñalolén
- Centro Cultural Chimkowe: Av. Grecia 8787, hasta las 20:00 horas.
La Florida
- Estadio Bicentenario Municipal de La Florida: Enrique Olivares 1003, hasta las 21:00 horas.
Las Condes
- Edificio Consistorial: Av. Apoquindo 3400.
- Centro Comunitario Diaguitas: Diaguitas 911.
- Estadio Municipal Paul Harris: Av. Paul Harris Sur 701.
Buin
- Comedor Elim de Maipo: Embajador Carlos Basallo 0659, Casa 16.
Además de los centros de acopio, distintas organizaciones iniciaron campañas para canalizar ayuda económica y materiales hacia las familias afectadas.
Desde Desafío Levantemos Chile lanzaron la iniciativa “Hoy la emergencia es el sistema frontal”, enfocada en entregar kits de higiene, limpieza y herramientas para remoción de escombros.
Por su parte, TECHO Chile, junto a BancoEstado, impulsó la campaña “Contigo donde más se necesite”, destinada a apoyar especialmente a familias que viven en campamentos y que enfrentan mayores dificultades ante este tipo de emergencias.
Las personas que quieran colaborar también pueden realizar aportes económicos directamente a las organizaciones habilitadas para la emergencia. TECHO Chile recibe donaciones a través de:
- Fundación Un Techo para Chile
- RUT: 65.533.130-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente: 6050
- Correo: emergencias.chile@techo.org