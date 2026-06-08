“Todo el peso de la ley”: rechazo político por difusión de imágenes privadas de Camila Flores

El caso también fue abordado por la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien condenó públicamente la situación y recordó que la difusión de material íntimo sin autorización está contemplada como delito.

La filtración de imágenes de carácter íntimo de la senadora Camila Flores generó una ola de reacciones en el mundo político, donde diversas autoridades manifestaron su rechazo a la difusión no autorizada de este tipo de contenido. Entre ellas destacó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien calificó el hecho como una grave vulneración a la privacidad y pidió que se investigue a fondo lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, Núñez sostuvo que existen límites que no pueden ser sobrepasados y afirmó que la obtención, grabación o difusión de imágenes privadas sin consentimiento constituye una conducta que debe ser perseguida por la justicia.

“Todo tiene un límite. Estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó, obtuvo o difundió sin autorización. Que caiga todo el peso de la ley. Muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo, en la justicia inclusive”, expresó.

Rechazo político por difusión de imágenes privadas de Camila Flores

El caso también fue abordado por la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien condenó públicamente la situación y recordó que la difusión de material íntimo sin autorización está contemplada como delito en la legislación vigente.

Orellana señaló que miles de mujeres enfrentan situaciones similares y enfatizó la importancia de utilizar las herramientas legales disponibles para combatir este tipo de violencia digital. La exautoridad hizo un llamado a frenar estas prácticas y fortalecer la protección de las víctimas frente a ataques que afectan su intimidad y dignidad.

“Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia”, indicó.

Por su parte, Camila Flores confirmó que presentó una denuncia ante la justicia y aseguró que la filtración habría sido realizada por su exesposo con la colaboración de terceros.

La senadora afirmó que este episodio no solo la afecta a ella, sino también a su hija, y sostuvo que ninguna persona tiene derecho a perjudicar la vida de otra por motivos relacionados con el término de una relación sentimental.