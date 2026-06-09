Oposición impulsa ley “Sueldo Protegido” para frenar embargos de sueldos y desata choque con la UDI

La propuesta cuenta con el respaldo de diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido de la Gente y Democracia Cristiana.

Un grupo transversal de parlamentarios de oposición anunció la presentación de un proyecto de ley denominado “Sueldo Protegido”, iniciativa que busca impedir que la Tesorería General de la República (TGR) embargue recursos depositados en cuentas bancarias de personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La propuesta cuenta con el respaldo de diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido de la Gente y Democracia Cristiana, quienes sostienen que es necesario reforzar la protección de las remuneraciones establecida en la legislación laboral.

La diputada Daniela Serrano, impulsora de la iniciativa, aseguró que la medida busca responder a las denuncias de deudores afectados por embargos realizados por la Tesorería.

“Es importante referirse a cómo desde el Congreso le vamos a dar salida al saqueo que le está haciendo la TGR a los deudores del CAE“, afirmó la parlamentaria.

Asimismo, responsabilizó al Ejecutivo por la situación y sostuvo que “el ministro Quiroz no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3,5 millones no hayan sido embargadas… Aplicaron vaciamientos de cuentas bancarias a familias que no saben cómo llegar a fin de mes”.

Según explicó Serrano, el objetivo es evitar interpretaciones que permitan afectar recursos provenientes de salarios una vez que estos hayan sido depositados en una cuenta bancaria. “Buscamos que no exista una interpretación mañosa de parte de la TGR y queremos hacer extensivo que este embargo de los sueldos sea ilegal cuando el dinero se encuentre en cuentas bancarias”, señaló.

Oposición impulsa ley “Sueldo Protegido” y desata choque con la UDI

La iniciativa, sin embargo, recibió duras críticas desde la Unión Demócrata Independiente (UDI). Los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría generar la propuesta si no contempla excepciones específicas.

Según los parlamentarios, extender la protección de los sueldos una vez depositados en cuentas bancarias podría dificultar el cobro de obligaciones legales, especialmente las pensiones de alimentos.

Por ello, calificaron el proyecto como “irresponsable” y advirtieron que “abre una peligrosa puerta para que los deudores de pensiones de alimentos vuelvan a eludir sus obligaciones legales, todo con el gentil auspicio de los diputados de izquierda”.

A juicio de los legisladores, “este proyecto de ley, tal como ha sido planteado, podría transformarse en el mejor regalo que reciban los ‘papitos corazón’ de nuestro país, quienes durante años eludieron sus obligaciones legales y hoy, con esta iniciativa, podrían volver a hacerlo”.