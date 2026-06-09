Cómo Pollo Castillo se convirtió en otro afectado de los embargos de Tesorería por deuda del CAE

Los embargos de la Tesorería General de la República (TGR) por la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) llegó al mundo de los influencers, luego de que Pollo Castillo confirmara que su cuenta bancaria quedó en cero por un embargo judicial.

Fue en el programa Al Borde de Once Stream donde el creador de contenido confirmó que terminó pagando más de $20 millones tras, como miles de chilenos, llevara años sin pagar el préstamo universitario.

Castillo contó que en medio de la grabación de un comercial quiso realizar una transferencia bancaria cuando se dio cuenta que su saldo estaba en $0. “Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas“, aseguró.

“Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago, para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%”, explicó Pollo Castillo.

Finalmente, se dio cuenta que “toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares, esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE”.