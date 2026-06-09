“Vil y miserable”: Evelyn Matthei se suma al repudio por filtración de fotos íntimas de Camila Flores

La excandidata presidencial se sumó a otras figuras políticas que expresaron su rechazo ante lo ocurrido a la senadora.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Como un acto “vil y miserable” calificó la excandidata presidencial Evelyn Matthei, la filtración de fotos íntimas denunciada por la senadora Camila Flores.

Según lo expuesto por la legisladora, su exesposo, Percy Marín, además de otras personas, serían los responsables de dicha filtración.

De esta forma, Matthei se sumó a otras figuras políticas que expresaron su rechazo a lo ocurrido e incluso solicitaron que en el caso se aplique “todo el peso de la ley”.

Evelyn Matthei condenó la filtración de fotos de Camila Flores

Evelyn Matthei empleó su cuenta de X para manifestar su profundo rechazo a la situación que ha debido enfrentar la senadora Camila Flores.

Junto con reproducir el video con la denuncia de la legisladora de Renovación Nacional, la ex candidata presidencial posteó: “Esto es inaceptable. Toda mi condena a este acto tan vil y miserable“.

De acuerdo con lo expuesto por la parlamentaria, tras la denuncia espera que el hecho se investigue con rigurosidad, y atribuyó el caso al despecho por parte de su exmarido.

Camila Flores confirmó que presentó una denuncia ante la justicia, y afirmó que este episodio no solo la afecta a ella, sino también a su hija.

Además, sostuvo que ninguna persona tiene derecho a perjudicar la vida de otra por motivos relacionados con el término de una relación sentimental.