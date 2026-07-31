Guillermo Ramírez responde a publicación de Boric contra Kast: “Yo creo que estaba curado”

“Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, eso es evidente, fuimos una oposición dura. Pero creo que yo no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta”, planteó el timonel UDI.

AGENCIA UNO

El diputado Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, se sumó a la polémica generada por el mensaje compartido por ex presidente Gabriel Boric en el cual el actual mandatario José Antonio Kast es insultado.

El otrora jefe de Estado viralizó un video de una entrevista de Matías Ávila, vocalista de Candelabro, donde mostraba su rechazo hacia la administración de Kast.

En el registro, el músico expresó que “creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”.

Ante esto, Guillermo Ramírez dio a conocer su postura sobre el ex presidente Boric en un tono similar: “Yo creo que estaba curado. La otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante”.

“Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, eso es evidente, fuimos una oposición dura. Pero creo que yo no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta”, planteó el timonel UDI en radio Agricultura.

En esta línea, el dirigente oficialista indicó que “yo le puedo reconocer al presidente Boric de que fue una persona respetuosa de la democracia y de las instituciones. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo se produjo el cambio de mando, que fue impecable. El mismo presidente llamó al presidente Kast para felicitarlo. O sea, se comportó como una persona respetuosa de la institucionalidad”, dijo.

“Me cuesta pensar de que el presidente estaba en sus cabales y consciente de lo que estaba haciendo. No creo que haya tenido un giro tan brusco en cuatro meses. Por lo tanto, yo pienso que estaba curado”, reiteró Guillermo Ramírez.