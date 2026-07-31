Inflación, combustibles y mayores costos de contratación: las claves detrás del desempleo de 9,4%

El país acumula 42 meses consecutivos con una tasa de desempleo igual o superior al 8%, mientras que el aumento de la fuerza de trabajo (1,5%) volvió a superar el crecimiento de las personas ocupadas (0,9%).

AGENCIA UNO

La tasa de desocupación en Chile volvió a ubicarse en 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra se mantuvo sin variaciones respecto del trimestre móvil anterior, pero aumentó 0,5 puntos porcentuales en doce meses, consolidando un escenario que mantiene al mercado laboral en una situación compleja desde hace más de tres años.

Con este resultado, el país acumula 42 meses consecutivos con una tasa de desempleo igual o superior al 8%, mientras que el aumento de la fuerza de trabajo (1,5%) volvió a superar el crecimiento de las personas ocupadas (0,9%). En paralelo, el número de desocupados aumentó 7,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Silva, la explicación inmediata de estas cifras es que “la fuerza laboral, que es la gente que busca trabajo, creció más rápido que los puestos disponibles”. Sin embargo, advierte que detrás de este fenómeno existen factores más profundos.

“El origen real tiene al menos tres capas”, sostuvo el académico a Diario Usach, apuntando en primer lugar al complejo escenario internacional. Según explicó, el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz impulsaron un fuerte incremento en el precio del petróleo, que pasó de superar los 70 dólares a acercarse a los 100 dólares por barril en pocos meses.

“Eso golpeó directamente el bolsillo. La bencina acumula un alza cercana al 27% en lo que va del año y el diésel sobre el 42%. El mecanismo que debería amortiguar ese golpe colapsó en marzo y produjo el mayor ajuste de combustibles desde 1973. Ese shock de costos se traduce en inflación importada, que en 12 meses ya llega a 4,3%”, explicó Silva.

El economista añadió que existe un segundo componente de carácter estructural relacionado con el aumento de los costos que enfrentan las empresas. “Desde 2023 rige en régimen la extensión del IVA a los servicios, una reforma que fue encareciendo de forma silenciosa buena parte del consumo de los hogares. Y desde agosto de 2025 comenzó a regir la cotización adicional de cargo del empleador de la reforma previsional”, señaló.

En ese sentido, recordó que el aporte patronal pasó inicialmente de 1% y desde agosto de este año aumentará a 3,5%, con una trayectoria que llegará a 8,5% en 2033. “Es dinero que no toca el sueldo líquido del trabajador, pero sí encarece el costo de contratar, justo cuando las empresas ya venían conteniendo la contratación”, afirmó.