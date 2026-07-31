Contraloría inicia sumario por exseremi que pedía como requisito laboral ser de Republicanos

El organismo contralor se sumó a la polémica generada por la particular oferta laboral de la ex autoridad.

La Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de un sumario administrativo en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Arica y Parinacota, tras la salida de Karla Kepec Álvarez.

Esto, luego que se viralizara un mensaje de la ahora ex autoridad, donde publicaba una oferta laboral en su cartera, pidiendo como principal requisito para postular ser militante del Republicanos o ser pariente de uno.

“Les comento la necesidad en mi Servicio Seremi de Salud de 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto. de LabSal. Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV al siguiente correo arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”, precisaba el mensaje la presidenta regional del partido oficialista.

Ante esta situación, Contraloría solicitó a la Seremi de Salud de Arica informar sobre la necesidad de contratación de este tipo de profesionales, pero transparentando “la forma de proveer dichas funciones, condiciones y/o perfil de los cargos”.

Además, se requiere saber si el número telefónico en el cual la ex seremi envió el polémico mensaje corresponde a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota.