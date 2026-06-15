Kast advierte meses difíciles para el empleo y defiende cobro del CAE: “Queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”

“Esos recursos que estamos solicitando que se devuelvan van precisamente a ver cómo dedicamos más recursos a aquellos niños que hoy día no lo tienen”, justificó aludiendo al cobro de la TGR a los deudores del CAE.

Durante la presentación de las indicaciones que el Gobierno ingresará al proyecto de sala cuna universal, el presidente José Antonio Kast advirtió un panorama complejo para el empleo y defendió las medidas de presión que ha ejercido la Tesorería General de la República para cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Precedido de una alocución de los titulares de Trabajo, Educación y Mujer sobre la viabilidad de las indicaciones, así como del desempleo femenino, Kast destacó que el proyecto de sala cuna va “más allá de un sector político”, pero que su viabilidad depende de “un trabajo acucioso, porque muchas veces por el apuro, por sacar adelante un proyecto de ley, se firma algo que después no tiene los medios para poder sostenerlo”.

Junto con señalar la existencia de una emergencia laboral, que afecta especialmente a las mujeres, Kast resaltó que las indicaciones permitirán avanzar hacia un sistema que concilie el “trabajo digno” con las posibilidad “de los emprendedores de dar empleo”.

En ese sentido, hizo un llamado a “todos aquellos que puedan colaborar en estos meses difíciles a contratar personas”, aunque proyectó que “van a llegar nuevas inversiones”, probablemente en seis meses o un año y medio.

Kast aborda educación inicial y el cobro del CAE

“Esperamos que esta sala cuna universal también ayude a tantas familias que quieren tener hijos, pero hoy día no se atreven por falta de trabajo, por temas de seguridad, por el costo que puede tener la vivienda propia, no se atreven a salir a un parque, no se atreven porque la educación está, hoy día, compleja en ciertos niveles y vemos mucha violencia que también tenemos que enfrentar”, añadió en alusión a la baja tasa de natalidad.

En esa línea, relevó la importancia de la educación social y la relacionó con el cobro del CAE. “Esos recursos que estamos solicitando que se devuelvan van precisamente a esto, a ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen. Podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia”.

“Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos. Ese es un llamado a quien tiene hoy día una deuda, al que hoy día tiene posibilidad de estudiar y no ocupa el espacio para estudiar, sino que piensa que con violencia va a lograr un resultado distinto al que tiene hoy día”, añadió.