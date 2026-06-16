Marcel valora indicaciones a Sala Cuna Universal y junto a Briones abre la puerta a que se cree una mesa técnica para la megarreforma

Ambos exministros de Hacienda, de distinto signo político, se mostraron de acuerdo en que se cree un espacio para disminuir las desconfianzas entre oposición y oficialismo.

El exministro de Hacienda Mario Marcel (Ind-PS) dio su visto bueno a la reactivación que vivió el proyecto de Sala Cuna Universal el lunes tras las indicaciones ingresadas por el Gobierno, consistentes en un nuevo modelo de financiamiento y nuevos beneficiario.

El principal nudo del proyecto, que fue impulsado durante las últimas semanas de la anterior administración, era la supuesta falta de sostenibilidad del financiamiento. Por ende, el Ejecutivo presentó ayer una propuesta que, a su juicio, hace viable esta área al crear un fondo especial que se financia con una cotización del 0,35% que será compensada en igual magnitud con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía.

“Es una buena noticia. Creo que marca una señal y un contrapunto, sobre todo porque es un tema que venimos arrastrando hace muchos años. Por ahí por el año 97 me pidieron un estudio sobre este tema”, valoró Marcel en una entrevista compartida con el exministro Ignacio Briones concedida al podcast Cómo te lo explico que transmite La Tercera.

Junto con expresar su voluntad de que la ley se materialice, Marcel hizo hincapié en que Chile “tiene una brecha en tasa de participación de las mujeres respecto de los países desarrollados que es más o menos de 15 puntos porcentuales (…) Si pensamos en medidas que impulsan el crecimiento, esta es una”.

“Es un claro win-win, que se financie con esta redistribución del aporte al Seguro de Cesantía me parece bien“, añadió.

Marcel y Briones piden mesa técnica para megarreforma

Otro de los puntos abordados en la conversación fue el proyecto de reconstrucción nacional que se tramita en el Senado y que ha sido materia de fuerte disenso entre el Gobierno y la oposición.

Para disminuir las desconfianzas entre ambos sectores, Marcel propuso “un espacio en el cual se genere una conversación más abierta y una metodología que le dé seguridad a todo el mundo” e hizo un llamado a la oposición a asistir a esa mesa técnica en caso de ser convocados.

Briones, por su parte, aseveró que la megarreforma tiene costos fiscales que son reconocidos por el propio Gobierno. “Ese es el tema objetivo. ¿Nos interesa la responsabilidad fiscal? Yo hasta ayer pensaba que a todos sí, pero parece que interesa sólo cuando estás en la oposición (…) Uno ve a la izquierda rasgando vestiduras de ortodoxia fiscal y ayer no era así. Pero en mi sector parece que algunos quieren tomar el riesgo, hacer apuestas, y es muy legítimo hacer apuestas, pero con dinero propio, no con dinero de los chilenos”.

“Me parecería bien (una mesa técnica), pero con plazos, porque esto no puede ser una dilación”, sugirió Briones.