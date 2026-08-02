Premios, logros y objetivos para el futuro: los hitos que ha logrado NTV en sus cinco años al aire

Nació como la señal cultural de TVN y hoy se posiciona como un referente de la televisión infantil no solo en Chile, sino que también en el mundo.

El 8 de agosto de 2021, NTV inició sus transmisiones con una programación enfocada en fomentar “el desarrollo cultural, social, artístico, y científico, fortaleciendo la identidad y reflejando la diversidad en todas sus dimensiones”.

La señal nació como parte del proyecto que el Congreso despachó en enero de 2018 que modificaba la ley que crea la empresa Televisión Nacional de Chile (TVN) y que incluía la creación de un canal cultural.

Cinco años han pasado desde que se dio el puntapié inicial a la señal secundaria del canal público, lo que lleva a realizar un balance del trabajo realizado, el cual es bastante positivo para los ejecutivos y que arrastra varios reconocimientos.

En su corta vida se logró convertir en la señal infantil y cultural más vista de Chile por dos años consecutivos -2025 y lo que va de 2026- liderando rating y share frente a señales nacionales e internacionales.

A eso se suma que en abril pasado, con su nueva programación, ocupó el primer lugar entre las señales infantiles y culturales superando por ejemplo a grandes referentes como Cartoon Network o History Channel.

Más reciente, en junio, logró su mejor desempeño en audiencia con el rating promedio mensual más alto desde que inició sus transmisiones. Durante el primer semestre 2026 ya ha sido vista por más de seis millones de personas.

Premios y reconocimientos

En sus cinco años, NTV logró no solo destacar a nivel local, sino también en el mundo de la televisión internacional.

En 2022 recibió nominaciones a los Premios TAL, adjudicándose la categoría de Mejor Programa Deportivo por Deportes Sin Límites y tres años más tarde, se llevó el galardón a Mejor Programa de Streaming con el podcast La Hora Que No Existe.

En 2023, en el Festival ComKids de Brasil logró el primer lugar en la categoría No Ficción hasta 6 años por La Isla Grande de Flo y en 2025 obtuvo seis nominaciones, destacando programas y piezas musicales infantiles por su calidad y aporte educativo.

El 2022 compartió una nominación al Emmy Internacional con la Productora Mi Chica Producciones por el programa Sueños Latinoamericanos.

Efecto N.

NTV también fue nominado a los prestigiosos Martín Fierro Latino como Mejor Programa Infantil por Efecto N. También fue premiado por Congreso Futuro por su aporte para la democratización del conocimiento y reconocido por Fundaciones como Piñera Morel con su Premio Ciudad.

Ganó el Premio Best New Brand en 2022 y la señal fue seleccionada al festival mundial Prix Jeunesse en 2022, 2024 y 2026. Este año, incluso, el programa Boca Sucia quedó quinto a nivel mundial en su categoría.

En estos cinco años, NTV se ha vinculado con organismos como la UNESCO, que reconoció a distintos programas por su cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular la ODS4 de Educación de Calidad. Además, trabajó junto a CNTV Infantil, amplificando sus contenidos y también con distintas fundaciones chilenas, universidades y con sistemas de medios públicos de Latinoamérica y el resto del mundo con el fin de “enriquecer la calidad de su oferta programática”.

Cinco años y los que vienen

Desde que comenzó con sus transmisiones, NTV ha estrando más de 700 horas de programación, con cerca de 90% de contenido nacional infantil y familiar.

Dentro de su programación destaca el único programa infantil franjeado de la TV chilena, Efecto N, el cual es denominado como “el recreo más grande de Chile”, y es conducido por Julio Robert y Margarita Laruchan Huenuil.

A eso se suma el único informativo para niños, niñas y adolescentes, ¿Qué Sucede?, cuyos temas son trabajados y propuestos en conjunto por niños y un equipo adulto. Tanto los reporteros como los conductores son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Mariana Hidalgo, directora de Programación de NTV, declaró a EL DÍNAMO que la señal “nació con la convicción de que los niños, niñas y adolescentes de Chile merecían una televisión pública pensada especialmente para ellos, y hoy vemos que esa apuesta logró instalarse. Hemos construido una señal que las familias reconocen como un espacio seguro, confiable y de calidad, capaz de competir con grandes marcas internacionales poniendo en valor nuestra identidad nacional. Ese un gran orgullo para todos los que hacemos NTV”.

“Queremos seguir evolucionando al ritmo de las nuevas generaciones. Que NTV siga creciendo en todas las plataformas donde están los niños, impulsando más producciones originales chilenas, fortaleciendo nuestras alianzas internacionales y manteniendo una programación que siga inspirando confianza y el desarrollo de las personas. Que NTV siga siendo un referente de televisión pública infantil para Chile, para la región y por qué no, para el mundo”

Celebración de sus cinco años

Para celebrar los 5 años de NTV se realizará un evento de celebración al que asistirá el presidente José Antonio Kast, autoridades y personalidades de la sociedad civil, la infancia, educación y la cultura.

El programa Efecto N realizará un capítulo de celebración, al que se sumará otro especial con invitados del mundo infantil de distintas generaciones.

También se estrenará una nueva temporada de Tesoros Naturales, con la conducción de Carola Bezamat y Octavio Silva, en la franja cultural familiar de la señal. Para los más pequeños, se estrenarán las series Animales de mi Tierra, financiado por el fondo del CNTV, y una nueva entrega de Ruedas y Aventuras, trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud. Para los niños y niñas sobre 7 años, llegarán las series Ideas Rompecráneos e Inhumanamente Hablando, con el Profesor Zork.