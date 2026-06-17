“Cuando devuelva las horas extras”: el particular encontrón entre Evelyn Matthei y Agustín Romero

La ex alcaldesa hizo alusión a los 11 millones de pesos que recibió el diputado cuando era funcionario municipal y que la Contraloría declaró como irregulares.

AGENCIA UNO

Un particular encontrón en redes sociales protagonizaron Evelyn Matthei con el diputado republicano Agustín Romero, donde ambos aprovecharon de lanzarse duros dardos.

La polémica se originó luego que el parlamentario oficialista cuestionara el apoyo de la ex candidata presidencial a la candidatura de Macarena Lobos a la Secretaría del Senado, haciendo eco de las pasadas elecciones: “Quinta” y el emoji de una mano abierta.

Ante esto, Evelyn Matthei devolvió estas palabras y le respondió a Agustín Romero, quien es conocido en redes sociales de tildar a todos sus detractores de “zurdos”.

“Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”, expresó la otrora alcaldesa de Providencia en X.

Esto, en alusión a los 11 millones de pesos que recibió por horas extras irregulares, cuando se desempeñaba como jefe jurídico de la municipalidad de Santiago bajo la administración de Felipe Alessandri, y que fue detectado por Contraloría en 2021.

El ahora diputado Agustín Romero solicitó en su momento la prescripción del pago de los recursos, mientras que en abril del año pasado, el alcalde Mario Desbordes desistió de cobrar el dinero al parlamentario.