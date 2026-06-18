Acusación contra Grau: PDG sopesa votar en bloque a favor o dar libertad de acción a diputados

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, dio luces este jueves de la postura que su colectividad exhibirá cuando se vote la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA).

Con anterioridad, en específico el miércoles, una de las diputadas del PDG, Zandra Parisi, había adelantado en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera que su partido votará alineado y expresó que espera que el Senado rechace el libelo porque éste supone una pérdida de tiempo en el Congreso.

En conversación con radio13c, Valenzuela sumó una nueva opción al plantear que “hay dos caminos posibles: que todos votemos alineados a favor de la acusación o que demos libertad de acción. Esto, porque hay legítimas dudas a propósito del debate público, porque por un lado hay una argumentación sobre qué tan complicado es hacer una acusación constitucional por el hecho de equivocarse en el tema de las proyecciones. Pero eso tiene que ver con el título dos y el cuatro de la acusación”.

“El título 1 y 3 van en línea de la probidad, de probablemente haber ocultado información respecto de deuda. ¿Cómo explicamos ese déficit de los 10 mil millones de dólares? Vienen a ser tres puntos del PIB, que no es algo que se te pueda pasar en simple. ¿Qué pasa con el chuteo de la deuda de 3 mil millones de dólares, que finalmente lo que hace es mejorar tu foto fiscal y se la destruye al siguiente?“, cuestionó.

Por otra parte, Valenzuela desestimó el argumento de la izquierda de que esta AC abriría la puerta para una acción similar contra el actual ministro de Hacienda Jorge Quiroz (IND) en el futuro. “No me puedo adelantar a si es que el ministro Quiroz va a cometer esa falta de probidad, es una lógica futura y estar especulando. Creo que la izquierda se debilita cuando dicen: ‘Están mal ocupando la acusación constitucional’, cuando ellos mismos están avisando de una acusación constitucional cuando no hay mérito para hacerlo”, zanjó.