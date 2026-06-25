Hacienda adelanta indicaciones que ingresará a megarreforma y no cede ante polémico artículo de propiedad intelectual

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que presentarán indicaciones para invariabilidad tributaria y repondrán artículos que no han contado con respaldo, como el tema de la franquicia Sence y propiedad intelectual.

Luego de que el Senado aprobara en general la megarreforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que se encuentran preparando indicaciones al proyecto con el objetivo de obtener más apoyo y que su tramitación sea más rápida durante su discusión en particular.

Bajo este contexto, el secretario de Estado sostuvo que revisarán la norma que establece invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$ 50 millones. En conversación con T13 Radio, la autoridad señaló que Hacienda ha recogido diversas opiniones.

Las indicaciones que prepara Quiroz para la megarreforma

“Va a ir seguramente alguna indicación nuestra, donde vamos a mostrar que, a pesar de no tener, por así decirlo, la retribución en términos de votos, como señal, probablemente vamos a hacer ajustes de parámetros ahí. De nuevo, sin alterar lo fundamental: lo fundamental son las certezas tributarias futuras”, comentó el jefe de la billetera fiscal.

En concreto, Quiroz afirmó que podrían presentar una indicación para reducir la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y/o que van a introducir alguna especie de prima a cambio de este seguro.

Otro de los puntos a los que hizo alusión tiene que ver con el crédito al empleo de la ley de Reconstrucción Nacional, el cual se trata de un subsidio tributario que permite a la empresas descontar un porcentaje de las remuneraciones brutas de sus trabajadores de sus obligaciones de IVA, Pagos Provisionales Mensuales (PPM) o Impuesto de Primera Categoría.

“El tema del crédito al trabajo, no porque hayamos llegado a la convicción de que no sirve, yo creo que en la herramienta es tremendamente útil, sino que, atendiendo a la situación fiscal con que nos encontramos, que demanda a lo mejor una mirada más cauta en esta materia”, expuso, señalando que la medida considera un alto costo fiscal.

Franquicia Sence y Propiedad Intelectual

Por otro lado, el ministro Quiroz sostuvo que buscarán reintroducir algunos artículos que fueron rechazados en el primer trámite constitucional, como la eliminación de la franquicia tributaria del Sence.

“Vamos a reintroducir ciertas cosas, como por ejemplo el Sence, que nuestra opinión era que había que eliminarlo porque yo creo que no hay dos opiniones en los estudios que se han hecho. Propusimos eliminarla, tuvimos oposición, tuvimos propuestas de por qué no buscábamos un camino más bien intermedio, donde a lo mejor se tome la franquicia y en vez de ser un 1% sea un 0,5% y tenga mucha más focalización”, comentó.

Considerando lo anterior, el secretario de Estado expresó que “lo más probable” es que reintroduzcan esta medida, pero con algunos ajustes: “Sería un avance definitivamente en políticas públicas”.

Otro de los artículos que fue ampliamente rechazado por la Cámara fue la modificación a la Ley de Propiedad Intelectual para permitir a los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) reproducir, distribuir y entrenarse con obras protegidas (textos, noticias, música, imágenes) sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores.

“Tuvo un rechazo amplio en la primera versión, ha tenido un rechazo amplio en la segunda versión y va a venir con una tercera versión”, aseveró Quiroz.

De acuerdo al ministro de Hacienda, esta medida supone un elemento potencial de mayor recaudación fiscal, situación por la cual insistirán en la norma. “Nosotros vamos a tener que intentarlo en este proyecto una vez más“, sentenció.