Ex ministros Grau, Tohá y Elizalde apuntan contra Kast por poner en duda la Casen: “Se pone el parche antes de la herida”

La ex titular de Interior, Carolina Tohá, declaró que “la Casen no es algo que hace un gobierno, es algo que hacen los mayores expertos que Chile tiene en materia social”.

AGENCIA UNO

Duros cuestionamientos recibió el presidente José Antonio Kast, luego que en una reciente entrevista pusiera en duda los resultados sobre la caída de la pobreza en la encuesta Casen 2024.

En entrevista con T13 Radio, el mandatario expresó que “nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios”, agregando que fue el ministro Jorge Quiroz quien “aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo con lo que se correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”.

Estas declaraciones fueron rápidamente respondidas por varias autoridades de gobiernos anteriores, como la ex titular de Interior, Carolina Tohá, quien declaró que “la Casen no es algo que hace un gobierno, es algo que hacen los mayores expertos que Chile tiene en materia social”.

Junto con ello, puso especial énfasis a los dardos de Kast en cuanto a no separar la caída de la pobreza por políticas sociales de las acciones personales, aseverando que no conoce el objetivos de las políticas públicas en la materia.

“Cuando una persona tiene bajos ingresos (…) y nos ponemos todos de acuerdo para que existan subsidios para ir en apoyo a esas familias, eso no es inflar los ingresos, eso es una decisión social de que nadie se quede atrás”, explicó Carolina Tohá a radio ADN, quien puntualizó que “es una señal muy preocupante que la palabra igualdad social, la palabra inequidad hayan desaparecido del léxico de las autoridades”.

Más duro fue Alvaro Elizalde, quien calificó las palabras del mandatario como “una irresponsabilidad”. “Encuesta Casen es una herramienta fundamental para conocer la realidad social de Chile y orientar políticas públicas ¿Qué pretende el presidente Kast al sembrar dudas sin sustento?”.

Una mirada similar planteó Nicolás Grau, quien aseguró que el Ejecutivo no cuenta con respaldo académico para poner en duda los resultados de la encuesta Casen: “No lo tienen. No hay ningún académico serio que haya respaldado algo así”.

Por su parte, el diagnóstico del ex ministro Ricardo Solari en radio Cooperativa es que “tengo la sensación de que lo que está diciendo el presidente Kast, más bien, apunta a ponerse el parche antes de la herida. Él piensa y seguramente cree que, eventualmente, si se hiciera una medición pronta, los datos no serían tan buenos” en su Gobierno.